Colapsa muelle en restaurante de Acapulco, 9 personas lesionadas

Eran las 6 de la tarde de este martes 13 de diciembre, cuando un estruendo alertó a las personas, se trataba del crujir de las maderas, erizaban la piel de los comensales en un restaurante en Acapulco, Guerrero. Es un pequeño muelle propiedad de un restaurante de la zona diamante del puerto, colapsó con visitantes que se disponían a subir a una embarcación de recreo, señalan encargados del lugar.

“La gente que llega aquí al lugar, lo primero que hace es irse a tomar la foto del recuerdo al muelle, había un grupo de más de 45 personas una familia que rebasaban el exceso de personas en el muelle, el muelle se venció y pues llegó a pasar eso de que al vencerse las tablas se fueron de lado cuatro personas cayeron al agua,” comentó Sabina, encargada del lugar.

Después del accidente, personal de la Cruz Roja e integrantes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil llegaron al lugar para prestar auxilio a los 9 lesionados quienes solo presentaron heridas leves que no requirieron hospitalización, señaló la dependencia estatal.

Continuó explicando Sabina, encargada del lugar: “el susto nada más el susto, la impresión de que se fueron hacia la laguna, se resbalaron, cayeron, pero desgraciadamente en las redes sociales dijeron que había colapsado el muelle, no, nada más fueron cuatro personas las que se cayeron, pero por lo mismo de que excedieron la cantidad de personas que se subieron al muelle”

Por su parte autoridades señalaron que es de vital importancia verificar las estructuras de los restaurantes de zonas de playa y laguna, además recalcó que no se debe de hacer caso omiso a las recomendaciones que se emiten en esos lugares para evitar este tipo de problemáticas.

“Se sobrecargó parece que eran varias personas las que estaban sobre el muelle, desafortunadamente no soportó el peso, un muelle improvisado que lo utilizan para atender a algunos turistas. Pues tratar de no concentrar a muchas personas para nuestros compañeros prestadores de servicio que no se concentren muchas personas en los embarcaderos, en los muelles,” finalizó la entrevista Roberto Arroyo Matus, Secretario de Protección Civil.