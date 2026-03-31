Colapsa techumbre de auditorio en Zimapán tras lluvias e intensa granizada en Hidalgo

Debido a las intensas lluvias y granizo registrado en las últimas horas, colapsó la techumbre y parte del auditorio de usos múltiples en la comunidad de San Pedro en el municipio de Zimapán, Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el fenómeno meteorológico afectó la infraestructura del inmueble, que generó que este se viniera abajo en cuestión de segundos.

Granizada y fuertes lluvias en Hidalgo: así quedó el salón de usos múltiples

Primeros reportes indican que durante la tarde de este lunes se escuchó un fuerte estruendo, al revisar notaron que el inmueble quedó destrozado, presuntamente debido a la gran cantidad de granizo acumulado.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil Municipal acordonó el área para evaluar los daños ocasionados, descartando personas lesionadas , ya que al momento del percance no se encontraba ninguna persona en el salón.

Sumado al colapso del techo, autoridades también reportaron afectaciones en una carretera en la comunidad de Velasco, en el municipio Omitlán, el cual se pintó de blanco por el granizo.

¿Por qué se derrumbó el techo en Zimapán, Hidalgo.?

El gobierno de Zimapán indicó que se iniciarán los peritajes correspondientes con el objetivo de conocer si hubo fallas en la construcción de la obra, también se revisará la calidad de los materiales usados, o si fueron daños propios de la granizada.

Vecinos señalaron que este espacio era un punto clave para realizar asambleas, eventos y actividades culturales, por lo que ahora será la propia comunidad quien vuelva a poner en pie el inmueble.

¿Cómo estará el clima en Hidalgo?

Las lluvias continuarán a lo largo de la Semana Santa, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Varios municipios del estado de Hidalgo experimentarán fuertes precipitaciones, así como intensas granizadas.

Para el martes 31 de marzo se prevén tormentas, viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Las temperaturas máximas podrían rondar los 30 a 35 °C y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.

Este fenómeno se debe a la presencia de una vaguada en altura sobre el occidente de México, que estará en interacción con canales de baja presión, ingreso de humedad del océano Pacífico y una corriente en chorro subtropical.

