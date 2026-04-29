Sin ayuda, colectivos hallan 1,500 restos óseos en los límites de CDMX y Edomex.

Sin apoyo institucional y con pala en mano, decenas de familias enfrentan la crisis de desapariciones en el Valle de México. El abandono oficial obliga a padres y madres a remover la tierra por su cuenta para localizar a sus seres queridos o sus restos; lo peor es que no hablamos de zonas rurales del país alejadas de las capitales, sino en la propia Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Claudio Martínez es uno de estos padres buscadores. Él avanza entre la tierra seca para encontrar cualquier indicio sobre el paradero de Miguel, su hijo de 27 años, víctima de desaparición en septiembre de 2025 en el municipio de Chalco.

“En realidad el apoyo federal no lo tenemos, es nulo. Aquí las únicas autoridades con presencia son de la Ciudad de México y del Estado de México”, denuncia Claudio con frustración.

Con pala en mano y sin apoyo 💔



Familias buscan a desaparecidos en el Valle de México sin respaldo suficiente de las autoridades. En zonas de Chalco y Tláhuac, han hallado restos óseos, pero sin respuestas claras.



Aun así, no se rinden.



Una nota de Miguel Ángel Pérez en… pic.twitter.com/HrkPmtBAhP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Desaparecidos en Edomex: Un cementerio clandestino en Lagunas de la Habana

Por más de quince días, Claudio y diversas familias buscadoras acudieron a cribar la tierra en la zona de Lagunas de la Habana, justo en los límites de las alcaldías Tláhuac y el municipio de Chalco. En ese lugar, la tragedia se hizo visible: el hallazgo superó los mil 500 restos óseos.

Sin embargo, para estas familias, la recolección de huesos no se traduce en resultados concretos de identificación debido a la precariedad de los operativos oficiales. Diego, integrante del colectivo “Mariposas”, expone la gravedad de las omisiones estatales.

“Realmente nos hace falta mucho apoyo. Sí hay personal, no lo negamos, pero no es suficiente. Las omisiones se reflejan en la falta de material; necesitamos herramientas, picos y palas para excavar”, explica el activista.

Hallazgos de restos óseos en CDMX entre 2025 y 2026

El mapa del terror en el Valle de México

Las jornadas de búsqueda se realizan de manera escalonada a lo largo y ancho de la zona metropolitana. Los colectivos tienen detectadas diversas áreas de alto riesgo con presencia de restos humanos:



Tlalpan: Valle del Tezontle (Topilejo).

Valle del Tezontle (Topilejo). Tláhuac: Lago de Chalco - Bosque de Tequesquite.

Lago de Chalco - Bosque de Tequesquite. Gustavo A. Madero: Cerro del Guerrero.

Cerro del Guerrero. Estado de México: Zonas aledañas al Parque Estatal Sierra de Guadalupe (Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Tultitlán, Tultepec, Coacalco y Ecatepec).

Hallazgos óseos en el Edomex entre 2025 y 2026

Si bien el trabajo de las asociaciones civiles se intensificó en los últimos años, el problema acumula un rezago histórico con números alarmantes.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de 2018 a 2025 se reportaron 4 mil 267 personas desaparecidas tan solo en la Ciudad de México. La tendencia de terror continúa, pues durante el primer trimestre de 2026, la base de datos oficial ya suma el reporte de 259 nuevas víctimas.

Mientras la burocracia avanza a paso lento, Claudio, Diego y decenas de colectivos continúan su labor entre los montes de tierra bajo el sol inclemente. Saben que localizar una pista depende en su totalidad de su propia resistencia física y emocional.

“Yo busco a mi hijo, y las demás personas buscan al mío también. Buscamos a uno, buscamos a todos”, concluye Claudio con la pala firme entre las manos.