Colectivos de buscadores rechazan propuesta de Sheimbaum sobre desapariciones

Diversos colectivos de buscadores rechazaron enérgicamente la propuesta de la presidenta Claudia Sheimbaum en materia de desapariciones.

El gobierno de México anunció el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con más personal, mayor tecnología para hacer más eficaces los métodos de búsqueda y ampliar la coordinación con las Fiscalías Estatales.

¿Qué respondieron colectivos de buscadores a propuesta de Sheinbaum?

Entre sus consideraciones reiteraron que el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país.

“Son los operadores del sistema, los Ministerio Público, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas. La Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda”, apuntaron a través de un comunicado.

Piden remover titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Advirtieron que no se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), quien a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país. Por ello pidieron su remoción.

En rechazo también señalaron que equiparar el delito de desaparición al de secuestro lo consideran un claro retroceso en cuanto a su investigación, pues no se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera por lo que preocupa que la desaparición quede invisibilizada y sus víctimas atendidas de manera incorrecta “por lo que rechazamos enérgicamente la propuesta”, manifestaron.

“Las propuestas a la reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Persona (Ley General) son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran: ya existe desde 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forense (art. 119), mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas No 3 obstáculo para encontrar”.