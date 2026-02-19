¡El colmo! Buscan desaparecidos en presunta fosa clandestina dentro de la Fiscalía de Nayarit

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ingresaron a la Fiscalía General del Estado de Nayarit y revisaron el estacionamiento trasero. Denuncias anónimas alertaron sobre una posible fosa clandestina debajo de la sede central en Tepic, la capital del estado.

Autoridades iniciaron inspecciones en el patio de las oficinas junto con comisiones estatales de búsqueda, atención a víctimas y derechos humanos. Representantes de colectivos de buscadores participaron activamente en los trabajos.

El subfiscal Alonso Ramírez Pimentel aseguró que otorgaron todas las facilidades a los colectivos para esa búsqueda. Hasta ese momento, no reportaron ningún hallazgo positivo. Las autoridades desplegaron equipo especializado en el área.

El reporte oficial: ¿Qué han encontrado los colectivos en Tepic?

Los colectivos de buscadores de personas desaparecidas entraron al lugar y coordinaron con Comisiones Estatales de Búsqueda, Atención a Víctimas y Derechos Humanos. Cubrieron todo el cuadrante de aproximadamente 100 metros cuadrados en ese programa inicial.

Ramírez Pimentel informó que no hay hallazgos de cadáveres en el predio de la fiscalía. Añadió que la titular de la Fiscalía de la entidad atendió a los colectivos de personas desaparecidas con el fin de ampliar la búsqueda.