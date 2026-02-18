Hallan narco fosas con seis cuerpos en Tabasco; sería el mayor número de víctimas encontrado este año en el estado

La tranquilidad de la Ranchería Oriente, en el municipio de Paraíso, se rompió tras una serie de investigaciones que llevaron a las autoridades hacia un predio de apenas 75 metros cuadrados. Lo que encontraron fue una escena de horror: seis cuerpos enterrados de manera ilegal en lo que se conoce como "narco fosas".

Este descubrimiento representa el hallazgo con mayor número de víctimas en fosas clandestinas registrado en Tabasco en lo que va del último año.

Cuerpos en narco fosa llevaban años enterrados

Según los reportes de la Fiscalía General del Estado, las víctimas no son de reciente fallecimiento. Los estudios forenses preliminares indican que los cuerpos tendrían entre tres y cinco años de haber sido inhumados en ese sitio. Esto significa que durante todo ese tiempo, mientras sus familias los buscaban, las víctimas permanecieron ocultas enterradas en el terreno.

La farsa de las cifras: narcofosas, el escondite de los homicidios en México.



Mientras la narrativa oficial presume una supuesta baja en asesinatos, el hallazgo de fosas clandestinas revela una realidad cruda: miles de víctimas quedan fuera de la estadística nacional.



Casos… pic.twitter.com/SMHn197GUa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 13, 2026

Fiscalía de Tabasco investiga narco fosa

En el lugar de los hechos todavía se encuentra trabajando personal de la Comisión de Búsqueda de Personas y peritos forenses.

La tarea es compleja: recuperar cada resto con cuidado para realizar estudios de ADN que permitan devolverles su identidad. Identificar a las víctimas es el primer paso para saber quiénes eran y cómo llegaron a ese predio en Paraíso.

Las cifras de desaparecidos en México

El hallazgo de estas fosas pone en duda el discurso oficial de pacificación. Mientras el gobierno sostiene que los asesinatos van a la baja, colectivos de padres buscadores señalan que los índices no cuentan a quienes están bajo tierra.

Las cifras son frías pero alarmantes: ya se acumulan 17 mil personas desaparecidas en lo que va de la actual administración federal, sumándose a una lista histórica que supera las 130 mil personas desde los años 60.

Narco fosas acumulan miles de cuerpos de personas desaparecidas

Este evento en Tabasco es solo una pieza del rompecabezas de la crisis forense en México. En el país existen más de 52 mil cuerpos sin identificar acumulados de sexenios anteriores, y la cuenta sigue subiendo.

Para los familiares, el hallazgo de una fosa es una mezcla de dolor y esperanza de por fin cerrar un ciclo, pero también una exigencia de que el gobierno transparente cuántas fosas más existen realmente en el territorio nacional.

Narco fosas en Tabasco aseguradas

Por ahora, el terreno en la Ranchería Oriente permanece bajo custodia total. Las investigaciones continúan para determinar si en la zona existen más restos enterrados.

Este caso no solo moviliza a la policía, sino que vuelve a poner el foco en la necesidad de protocolos de búsqueda más eficientes para que ninguna persona desaparecida termine olvidada en un predio clandestino.