¡Les bajan el switch! Colombia responde a impuestos de Ecuador y les corta la electricidad

Después del sorpresivo anuncio del presidente de Ecuador para gravar con 30% los productos de Colombia, el Ministerio de Energía colombiano decidió responder al cortar el suministro eléctrico a los ecuatorianos.

Ayer 21 de enero, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, anunció un 30% de impuestos a los productos colombianos , debido a que argumenta que el gobierno de Gustavo Petro no hace lo suficiente para combatir la inseguridad en los 500 kilómetros de frontera que comparten ambas naciones.

Colombia corta suministro eléctrico a Ecuador en respuesta a nuevos impuestos

Ante ello, hoy 22 de enero de 2026, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció que desde las 18:00 horas, tiempo local, de este día suspenderá el suministro de energía eléctrica desde dicho país hacia Ecuador “como una medida de reciprocidad frente a actuaciones unilaterales del gobierno ecuatoriano que constituyen una agresión económica contra el país”, señaló la dependencia en un comunicado.

El antecedente de la sequía: El apoyo energético de Colombia en 2025

Edwin Palma, ministro de Minas colombiano, aseveró que en 2025, a pesar de una fuerte sequía que afectó a la nación vecina, el gobierno colombiano continuó garantizando el suministro de energía cuando Ecuador enfrentaba apagones de hasta 14 horas.

El funcionario de Colombia destacó que esta decisión no busca afectar a los habitantes ecuatorianos, sino que se trata de una “respuesta política e institucional” ante los impuestos determinados por Daniel Noboa.

Además, el gobierno de Colombia anunció un impuesto del 30% a la importación de 20 productos de Ecuador, con la posibilidad de que esta medida se amplíe a otros bienes.