¡Se encierran! Ecuador cierra fronteras y sólo deja dos accesos; alegan seguridad

Ecuador activó la alerta en fronteras terrestres ante amenazas de seguridad. El gobierno ecuatoriano decidió restringir el paso desde el 24 de diciembre de 2025 y únicamente dos puntos clave permiten el ingreso y salida del país de forma terrestre.

La Cancillería ecuatoriana informó en un comunicado que esta medida responde a razones de seguridad nacional. Las autoridades ecuatorianas informaron oportunamente a los gobiernos de Colombia y Perú sobre el cierre parcial.

Los únicos pasos internacionales habilitados incluyen la frontera en Huaquillas, provincia de El Oro, que conecta con Perú. El otro punto activo es el puente Rumichaca, en la provincia de Carchi, que une con Colombia. No obstante, en la provincia de Carchi tres pasos en las parroquias El Carmelo, Urbina y Tufiño permanecen cerrados. Estos caminos de segundo orden transportan alimentos esenciales.

A partir del 24 de diciembre Rumichaca y Huaquillas serán los únicos pasos internacionales en las fronteras norte y sur del país. pic.twitter.com/0DwfAW815m — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) December 24, 2025

Ecuatorianos piden cancelar cierre; les preocupa el paso de alimentos

Andrea Ortega, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Carmelo, denuncia la falta de información de la medida. “La leche, las papas, productos perecederos que si este paso permanece cerrado, nosotros no vamos a poder comercializar, las autoridades no han socializado esta medida”, declara Ortega.

Algunos ciudadanos de Colombia cuestionaron el control de pasos legales, mientras que siguen 50 pasos ilegales sin vigilancia de las autoridades.

En la comunidad ecuatoriana de Sucumbíos, residentes reportan tensiones. “Han cruzado una tanqueta, ha llegado el gobernador, se está dialogando con él y se está esperando una respuesta frente a esta situación”, indicó un afectado por el cierre.

Cancelan trasporte; gobiernos locales piden diálogo

El cantón Macará, en Loja, sufre el impacto directo del cierre del puente internacional con Perú . Las autoridades locales representan a 20 mil habitantes y rechazan la medida por dañar la economía y el comercio.

En un comunicado piden que las autoridades ecuatorianas aclaren la duración de la medida del cierre de las fronteras y piden un diálogo con todos lo órdenes de gobierno, “con el objetivo de apoyar las tareas de seguridad sin afectar la dinámica social ,económica y humana de la frontera sur”.

Militares bloquean el paso y prohíben el cruce a peruanos varados. Estos viajeros buscan medicinas y comida en Ecuador . “Mayormente los peruanos pasaban acá al puente a comprar medicinas a comprar comida, pero ahora no hay paso, ya no se puede”, relató un afectado.

Algunas empresas de transporte público tuvieron que suspender sus rutas, lo que afectó a los pasajeros de la ruta Loja-Piura.

