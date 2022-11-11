Detienen en Colombia a 2 mujeres con droga en el cabello

En el aeropuerto de Colombia fueron detenidas dos mujeres que intentaban traficar casi dos kilos de droga, la cual estaba escondida entres sus extensiones de cabello, informó el Ministerio de Defensa del país.

De acuerdo con las autoridades de Colombia, las dos mujeres llevaban dos kilos de droga entre su cabello y su destino eran dos aeropuertos diferentes en Madrid, España.

El coronel Carlos Alberto Potes detalló que cuando las contrabandistas pasaron por el escáner corporal en el aeropuerto de Colombia, este mostró que había objetos extraños entre el cabello, por lo que pasaron a una revisión más minuciosa.

Al buscar entre las extensiones de las mujeres, las autoridades encontraron varios tubos enredados entre el pelo, cada uno llevaba droga. En total, se incautaron mil 950 kilos de cocaína.

Dos ciudadanas colombianas fueron capturadas cuando pretendían viajar a España llevando cocaína en el cabello.

Las mujeres fueron identificadas por la @PoliciaAntiNar en los aeropuertos de #Cali y #Rionegro. En los dos casos se encontró un total de 1.950 gramos de cocaína pic.twitter.com/KRuAgJBq0g — Mindefensa (@mindefensa) November 10, 2022

Narcopelucas de Colombia a Venezuela

El ingenio de los traficantes no conoce límites para tratar de pasar droga de un país a otro, y esta no es la primera vez que mujeres intentan pasar cocaína a través de su cabello.

A principios del mes de junio, dos mujeres colombianas fueron detenidas con narcopelucas, en las que llevaban entre las dos alrededor de 130 tubos con cocaína.

De acuerdo con autoridades, a las mujeres primero les hicieron trenzas con las que sujetaron los cilindros de cocaína a la cabeza, después colocaron las narcopelucas para ocultar la mercancía.

Una de las mujeres llevaba 68 cilindros que dieron un peso total de 764.77 gramos de cocaína, la otra llevaba 67 de la misma droga, del último cargamento no se dio el peso.

Ambas detenciones se realizaron el viernes 3 de junio, aunque se llevaron a cabo en distintas horas de día en el Aeropuerto de Tocumen en la capital de Panamá.