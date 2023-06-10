La madrugada de este sábado llegaron a la ciudad de Bogotá, en Colombia, los cuatros niños perdidos durante más de 40 días en la selva del Amazonas.

Ayer por la tarde fueron encontrados por miembros de las comunidades indígenas y militares cerca de la frontera entre las provincias colombianas de Caquetá y Guaviare.

La avioneta en la que viajaban, -un Cessna 206- transportaba a siete personas en una ruta entre Araracuara, en la provincia de Amazonas, y San José del Guaviare, ciudad de la provincia de Guaviare, cuando emitió una alerta de emergencia por falla de motor en la madrugada. Todo ocurrió el 1 de mayo pasado.

Tres adultos, entre ellos el piloto y la madre de los niños, Magdalena Mucutuy, fallecieron producto del accidente y sus cuerpos fueron encontrados dentro de la avioneta.

Los cuatro hermanos, de 13, 9 y 4 años, así como un bebé que ahora tiene 12 meses, sobrevivieron al impacto pero fue imposible encontrarlos de inmediato.

Los rescatistas, apoyados por perros de búsqueda, habían encontrado previamente frutas desechadas que los niños comían para sobrevivir, así como refugios improvisados hechos con vegetación selvática.

En las operaciones de rescate participaron aviones y helicópteros del Ejército y la Fuerza Aérea de Colombia.

Helder Fernán Giraldo / Comandante Fuerzas Armadas de Colombia:

“Hoy en un operativo sin precedentes en la historia de nuestro país, con la ayuda de Dios logramos algo que creíamos imposible: la localización y rescate de los cuatro menores que estuvieron perdidos en la selva por más de 40 días”.

El Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Helder Giraldo, dijo que el rescate de los cuatro niños perdidos había sido posible "gracias al esfuerzo interinstitucional, la voluntad y la interacción de las comunidades indígenas con los soldados colombianos, logramos formar equipos combinados de unidades de búsqueda. Fue a través de estas unidades que pudimos localizar con vida a los cuatro menores".

Colombian soldiers found four children alive more than five weeks after they survived a plane crash in thick jungle territory https://t.co/WOb8l1M3Ob pic.twitter.com/m5pwLyS9q8 — Reuters (@Reuters) June 10, 2023

En las próximas horas los niños perdidos en Colombia se reencontrarán con sus familiares

Narcizo Mucutuy, el abuelo de las tres niñas y un niño, dijo a los periodistas que estaba encantado con la noticia de su rescate.

“Como abuelo de mis nietos que desaparecieron en las selvas del Yari, en este momento estoy muy feliz”, dijo.

Las fotos compartidas por el ejército de Colombia mostraban a un grupo de soldados con los cuatro niños en medio de la selva.

"¡Una alegría para todo el país! Los cuatro niños perdidos... en la selva colombiana aparecieron vivos", dijo Petro en un mensaje vía Twitter.

Petro inicialmente informó que se habían encontrado niños el 17 de mayo en un mensaje en Twitter, pero luego eliminó la publicación y dijo que la información no estaba confirmada.

"Estaban juntos, están débiles, dejemos que los médicos los evalúen. Los encontraron, me hace muy feliz", dijo Petro a los periodistas el viernes y agregó que los niños se habían defendido solos en medio de la selva.