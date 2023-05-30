¡La esperanza continúa! Encuentran más pistas sobre los niños desaparecidos en Colombia

Las Fuerzas Militares de Colombia encontraron nuevas pistas sobre los cuatro niños desaparecidos en Colombia; tras el hallazgo de una huella en el lodo, se mantienen las esperanzas de que los menores estén con vida después de un mes perdidos en la amazonia colombiana.

Los militares indicaron que en un terreno fangoso hallaron una huella que podría ser de Lesly, la niña de 13 años; además, en el lugar también había frutos silvestres, los que “aportan nutrientes y fuerza a los pequeños para sus desplazamientos”.

Además, se encontró frutos silvestres propios de la zona que de ser consumidos pueden servir para aportar nutrientes y fuerza a los pequeños para sus desplazamientos. (2) pic.twitter.com/QBPb2eDp87 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 30, 2023

En una entrevista previa, la abuela de los niños desaparecidos declaró que Lesly siempre ha sido muy valiente y conoce de los frutos de la selva que son comestibles y cuáles no, lo que podría ayudar a mantenerla con vida a ella y a sus hermanos de 9 y 4 años y un bebé de 11 meses.

Asimismo, las autoridades del país informaron que la búsqueda no se ha detenido y aún tienen esperanza de encontrar a los niños desaparecidos con vida, gracias al equipo de apoyo satelital que guía a las tropas.

¿Cómo desaparecieron cuatro niños en la selva de Colombia?

El pasado 1 de mayo, la avioneta donde los cuatro niños viajaban con su madre se desplomó cayendo en la selva. Las autoridades solo encontraron los cuerpos de tres adultos: la mujer, el piloto y el copiloto.

Desde entonces comenzó la búsqueda de los menores, a quienes esperan hallar con vida a pesar de que ha transcurrido un mes desde el accidente.

Dos semanas después del choque de la aeronave, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció anticipadamente que los niños habían sido encontrados con vida, sin embargo, unas horas después se retractó.

