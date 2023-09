VIDEO: Comandante de la policía amenaza con pistola a familia en Durango; ya fue separado

¡Indignante! El comandante de la Policía Procesal de Durango fue separado del cargo luego de ser grabado amenazando con un arma de fuego a una familia en un estacionamiento en la capital del estado.

El secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, condenó los hechos y reveló que el agente fue puesto desarmado, además, fue puesto a disposición de Asuntos Internos, donde está siendo investigado. Ahora, el uniformado hasta podría ser dado de baja de la corporación.

“Es un elemento de la policía estatal, un acto reprobable que no vamos a tolerar... este hecho definitivamente no lo vamos a permitir, no lo vamos a pasar por alto, ya está separado del contacto ciudadano, está a disposición de Asuntos Internos, está desarmado, entonces debemos respetar el debido proceso, pero esto no puede pasar ni volverá a pasar”, declaró.

VIDEO: Comandante de la policía amenaza con pistola a familia en Durango

En la grabación, ampliamente difundida en redes sociales, se observa el momento en el que el comandante de la Policía Procesal de Durango conduce con imprudencia una camioneta cuando sale de reversa de un cajón de estacionamiento.

Mientras @evillegasv anda en New YORK, Un elemento de la Policia Estatal de la @sspdgo, tras breve reclamo, corta cartucho a un a una familila para posteriormente irse impunemente



Y la @sspdgo aun sin dar comunicado, seguro lo esta protegiendo @LicOscarGalvan #Durango pic.twitter.com/wUnoo52HvC — Supervisor Político Ciudadano (@super_vissorVDD) September 21, 2023

El agente no se percata que una niña caminaba por la parte trasera de la unidad y casi la atropella. Este hecho causó la molestia del padre de la menor, quien golpeó la camioneta mientras se acercaba al conductor para confrontarlo y exigirle que tenga más cuidado y evite un accidente.

Mientras tanto, el comandante de la Policía Procesal parece no reconocer su error y se baja de la unidad con un arma de fuego en la mano, misma con la que amenaza a la familia, quienes optan por retirarse para evitar una tragedia.

Investigan procedencia del arma de fuego

El secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, añadió que todos los agentes deben dejar su arma de cargo al salir del trabajo, por lo que también se investiga la procedencia del objeto con el que el policía amenazó a la familia en un estacionamiento en la ciudad de Durango.

“No podía haber actuado de esa manera y no se va a permitir, se va a actuar contundentemente... Estaba franco, se investiga qué arma traía, si era un arma de cargo o particular”, concluyó.