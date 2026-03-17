Coatzacoalcos en crisis: Comerciantes exigen atención y apoyo ante el impacto del derrame de hidrocarburo

La crisis en Coatzacoalcos, Veracruz, se agudiza mientras los comerciantes locales alzan la voz ante la falta de apoyo gubernamental tras el reciente derrame de hidrocarburo. Los afectados denuncian que no han sido censados para recibir la ayuda prometida, mientras que la gobernadora Rocío Nahle García ha sido acusada de minimizar la gravedad de la situación.

Gobernadora minimiza el derrame de hidrocarburo en Veracruz

A dos semanas del derrame de hidrocarburo en aguas del golfo de México, comerciantes de mariscos de la congregación “Las Barrillas” en Coatzacoalcos denunciaron que no han sido censados para recibir los apoyos prometidos, a la par que la gobernadora Rocío Nahle ha minimizado la problemática.

“Apoyo ninguno hemos tenido, ninguno todavía; nos habían dicho que nos iban a apoyar, pero desafortunadamente ahorita nada todavía, desafortunadamente no vemos que vaya a haber apoyo para nosotros que somos golpeados por derrame”, explicó Ricardo Aguirre, comerciante de mariscos de “Las Barrillas”.

Los comerciantes informaron que sus ventas cayeron más del 65 por ciento debido al temor de la población de consumir productos del mar, a pesar de que actualmente el marisco que ofrecen proviene de estados como Campeche, Chiapas y Sinaloa.

Expusieron que la morenista le ha restado importancia al derrame porque ni siquiera ha acudido a las zonas afectadas y le hicieron saber que la crisis no solo impacta a los pescadores, sino también a familias enteras que dependen del mar para subsistir, como comerciantes, lancheros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos.

“Dijo que no, que era poquito, que no fuimos afectados, no tienen que reconocer nada de eso que podemos hacer, no ha ido a pararse que fuera para que le embarraran un poco de chapo en la cara para que vea que sí hay”, mencionó Margarita Martínez, comerciante de mariscos de “Las Barrillas”.

Limpieza de hidrocarburo no termina

Personas que realizan la limpieza de playa advierten que, mientras retiran el hidrocarburo, continúan llegando más residuos a la costa.

“Hacemos la limpieza al cien por ciento, pero al día siguiente volvemos a encontrar supermanchadas porque el mar sigue tirando partículas de chapopote”, mencionó Cirilo Arias, limpia la playa.

Los comerciantes reiteraron que la crisis ambiental y económica persiste en el sur de Veracruz sin atención directa de la gobernadora Rocío Nahle, a quien invitan a que visite la zona, para que pueda dar declaraciones en base a la realidad.