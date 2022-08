Alumno obtiene 127 aciertos en concurso de COMIPEMS 2022

Fernando Corona fue el aspirante que obtuvo el puntaje más alto de COMIPEMS 2022 entre 282 mil aspirantes de educación media superior, al obtener 127 de los 128 reactivos o aciertos.

Al respecto, el estudiante explicó a Fuerza Informativa Azteca que su único objetivo era quedarse en la Escuela Nacional Preparatoria 9, por lo que se preparó para ello.

“La verdad me siento bastante alegre. Orgulloso de todo mi esfuerzo que puse en esto porque la verdad yo anhelaba quedarme: obtener resultados buenos porque esto de cierta forma define tu futuro”, contó el estudiante Fernando Corona Cabrera.

“Mi único objetivo era la Prepa 9, o sea, no era como que yo me viera en otro lugar que no fuera la Prepa 9”, agregó el próximo estudiante de la Prepa 9, cuyas clases inician el siguiente 29 de agosto.

Puntaje más alto de COMIPEMS tiene interés por el conocimiento

A decir de los padres de Fernando Corona, el estudiante que concursó en COMIPEMS ha demostrado a lo largo de su vida el interés por el conocimiento.

“Cuando algo le interesa él lo busca no espera no pregunta él busca, ¿no? Muchas veces decimos que los chicos pues usan la tecnología para lo que no deben pero o sea él sí busca él investiga sobre todo historia”, comentó Karina Cabrera, mamá del alumno con 127 aciertos en COMIPEMS.

El estudiante explicó que debido a su interés por el conocimiento no tiene un horario dedicado al estudio, ya que es ya una necesidad para él.

“Profundizar en el tema mucho, demasiado y este hábito lo tengo desde que tenía unos seis años más o menos, por eso no me fijaba horas para estudiar porque yo veía esto como una necesidad de aprender lo que yo quería”, comentó el próximo alumno de la Prepa 9.

Entre sus hobbies se encuentra la lectura y la música, aunque le gustaría realizar una carrera militar.

“Siempre me he visto en los zapatos de esos grandes generales que marcaron la historia, la verdad me gustaría entrar al ejército”, explicó Fernando Corona.

Los padres de este alumno aseguran que lo apoyarán en lo que él busque dedicarse, siempre y cuando lo haga con ganas de salir adelante.

“Que él logre todos sus sueños en donde esté, lo que él quiera estudiar pienso yo que cualquier carrera es buena cualquier trabajo es bueno siempre y cuando uno lo haga con ese empeño y esas ganas de siempre querer salir adelante”, comentó Israel Corona, padre del estudiante.