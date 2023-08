Así ayuda el INE a la identificación y localización de personas desaparecidas en México

El Instituto Nacional Electoral (INE) no es sólo el órgano encargado de realizar elecciones y expedir la credencial para votar, durante los últimos años también ha realizado una actividad poco conocida por los mexicanos: ayudar en la búsqueda, localización e identificación de cadáveres de personas desaparecidas.

Esta acción es posible gracias a la base de datos del Padrón Electoral que tiene información como el nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, género, fotografía, firma, CURP y clave de elector.

A esta información, que aparece en la credencial para votar, se le suman las 10 huellas dactilares de los mexicanos, así como los rasgos faciales que, según autoridades locales, nacionales e internacionales, sirven para identificar a las personas desaparecidas o sus cadáveres.



¿Cuántas personas desaparecidas ha identificado el INE?

La información biométrica del Padrón Electoral ha permitido emitir, con corte al 31 de mayo de 2023, seis mil 961 dictámenes de identificación de cuerpos de personas desaparecidas y no identificadas.

El INE le da un valor social al #PadrónElectoral al colaborar en la localización de personas desaparecidas. Conoce cómo realiza esta función. 👇🏽 pic.twitter.com/uRSD2NKscA — @INEMexico (@INEMexico) August 1, 2023

De acuerdo con el INE, para confirmar la identidad no basta con ratificar la coincidencia de las huellas dactilares por parte de los peritos. De hecho, este es solo el primer paso, el siguiente es localizar a los familiares o conocidos de la persona, para que pueda ser plenamente confirmada.

Una vez que se cumple este proceso se cierra así el caso de una posible persona reportada como desaparecida o no localizada. “Sin embargo, esta información ya no es del ámbito ni del conocimiento del INE, por lo que no es posible saber el número de casos que han implicado la localización de una persona desaparecida o no localizada”, explicó.

“El Instituto está obligado a colaborar y darle valor social al Padrón Electoral, al permitir su uso para la búsqueda y localización de personas mediante los datos biométricos y datos plasmados en la credencial, siempre con el resguardo de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados”, explica en un comunicado.

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) establece que, a diciembre de 2022, en México existían 109 mil 486 reportes para iniciar la búsqueda de algún conocido o familiar. Los estados con más incidencias de este tipo el año pasado fueron: