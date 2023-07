El INE y sus lineamientos de las pre-pre-precampañas desatan la reacción de Morena y sus “corcholatas”. A Eurípides Flores, representante suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, ya no le gustó que finalmente se definieron los lineamientos de las aún ilegales pre-pre-precampañas de “Corcholartos” y “Frentistas": “No hay que ser inocentes... Esta disposición tiene destinatario particular que es el Presidente de la República”.

Y es que como entre las “tibias” medidas del INE se encuentra el que ya no es necesario renunciar, el principal beneficiado es el “frentista” Santiago Creel quien con toda tranquilidad, nunca se le vio intranquilo, seguirá en la presidencia de la Cámara de Diputados: “Yo no tengo ningún problema en hacerlo siempre y cuando quede en la presidencia alguien del PAN”, señaló Creel.

Sin embargo, el que puso el grito en el cielo fue el diputado de Morena, Hamlet García, quien amenazó con acudir a los Tribunales: “Lo más sano para la equidad es que soliciten licencia... Esto cobra especial relevancia en el caso de la presidencia de la mesa directiva”.

Otro que tampoco se quiso quedar atrás es el que asegura llevar la delantera de las “corcholatas”, Ebrard dijo que:"Les vengo a decir que vengo con el optimismo de que vamos ganando la encuesta... No creo en las encuestas pagadas... Encuestas honestas”.