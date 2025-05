“Parece que quieren proteger a los narcos": Viggiano cuestiona al gobierno de México

Estados Unidos no le tiene confianza al gobierno de México y sus esfuerzos por combatir el crimen organizado, porque pareciera que da la impresión de que quieren proteger a los capos de la droga sentenció la senadora Carolina Viggiano.

¿Gobierno de EU no confía en México?

Ante las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum quien esta mañana rechazó qué agentes de Estados Unidos hayan participado en operativos para el desmantelamiento de narcolaboratorios en territorio mexicano, Viggiano dijo que esto es una muestra de la desconfianza del gobierno de Donald Trump en las autoridades mexicanas.

“Lo que hay es mucha desconfianza hacia nosotros y yo creo que este tema se tendrá que ir aclarando. Ellos negaban que había laboratorios. Lo negaban cuando estaba el ex presidente (Andrés Manuel López Obrador) y ahora resulta que han desmantelado muchísimos en estos meses que lleva la presidenta. Yo creo que todos los días nos dicen que el presidente López no estaba haciendo su trabajo”, expresó la priísta.

Viggiano lamentó que Morena responde a intereses electorales, y por esta razón se acordó conformar un grupo plural de legisladores que vaya a EU a combatir el impuesto a las remesas... Hoy sí, pero cuando los aranceles, no quisieron mover un dedo, recriminó pic.twitter.com/j2XNjbsDjC — Angel Gallegos (@gallegoso) May 15, 2025

La legisladora recalcó que México no debería permitir que agentes estadounidenses realicen operativos en territorio nacional, pero recalcó que debe de haber colaboración entre ambos países, pues la delincuencia organizada es transnacional.

“Debe haber colaboración, debe haber cooperación, pero debe hacerse sin miedo. A veces pareciera que el gobierno quiere proteger a los narcos. Quisiera proteger que ellos no hablen, que ellos no sean atrapados. Y yo creo que debe de haber colaboración pero no puede ser simple y sencillamente de una manera unilateral de otro país eso no lo podemos permitir”, abundó.

Morena no gobierna con visión de Estado

Finalmente la senadora lamentó que el aparato del oficialismo únicamente responda a intereses electorales, y por esta razón el Senado -ahora sí- acordó conformar un grupo plural de legisladores que vaya a Estados Unidos a argumentar porqué no se debe aprobar un impuesto a las remesas que envían los mexicanos desde Estados Unidos hacia nuestro país, cuando en el pasado Morena y sus aliados rechazaron propuestas del PRI y del PAN de ir a conversar con senadores estadounidenses para ponerle un freno a los aranceles a productos mexicanos.

“Mientras sigan con esa visión nunca van a gobernar con visión de Estado. Me parece lamentable y aquí tiene razón: no querían que hubiese un trabajo conjunto y hoy que ven un gremio que son los migrantes, a los que ellos les prometieron también electoralmente representarlos y defenderlos, hoy sí lo van a hacer; pero mientras sigan con esa visión”