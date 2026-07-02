29 personas evacuadas tras sismos en Venezuela llegan al AIFA

El gobierno de México recibió a 29 personas que salieron de Venezuela luego de los sismos del 24 de junio de 2026, que dejaron enormes daños tras el colapso de edificios.

Este miércoles 1 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó la llegada de estas personas, quienes arribaron al país en un vuelo comercial.

Los dos sismos, de magnitud 7.1 y 7.5, sacudieron Venezuela, causando una destrucción generalizada , especialmente en La Guaira y Caracas.

#Sismo #Terremoto ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Una semana después del devastador doble terremoto, #Venezuela sigue enfrentando las consecuencias de una tragedia que dejó miles de afectados y una búsqueda contrarreloj entre los escombros. Mientras los rescatistas y ciudadanos luchan por encontrar sobrevivientes, las familias enfrentan pérdidas irreparables, falta de recursos y la incertidumbre sobre lo que vendrá. Una mirada a los días posteriores al sismo, donde cada minuto cuenta y la solidaridad se convierte en la última fuerza para resistir. Raziel Cruz Salazar con la información. #LaGuaira

29 personas llegan al AIFA tras sismos en Venezuela

La tarde de hoy llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) un vuelo procedente de Maiquetía, con las 29 personas que salieron de territorio venezolano luego de una semana de los terremotos.

De acuerdo con el reporte de la Cancillería de México, se encuentran en buen estado de salud y se espera que pronto puedan reunirse con sus familiares.

Autoridades mantienen ayuda para mexicanos en Venezuela

La SRE también manifestó a través de una publicación en su cuenta de X, que personal de la cancillería en Caracas continúa en contacto con la comunidad mexicana en territorio venezolano.

Al respecto, indicó que se siguen atendiendo los casos de asistencia y protección consular que se han registrado hasta el momento.

📸 Esta tarde, un vuelo de Viva Aerobús, procedente de Maiquetia, aterrizó en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, con 29 personas que salieron de Venezuela gracias a la estrecha colaboración entre @EmbaVenMexico y @EmbamexVen. Todas y todos se encuentran en buen estado, y… pic.twitter.com/jRS8NtV3bL — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 2, 2026

Búsqueda de víctimas de los sismos en Venezuela sigue

Este miércoles se informó que se continúa con la búsqueda de víctimas en la zona más afectada por los dos terremotos consecutivos ocurridos hace una semana.

Cientos de familias que perdieron sus hogares en los devastadores terremotos se han refugiado en el Centro Deportivo José María Vargas en La Guaira, que ha sido convertido en un refugio temporal y punto de distribución de alimentos, agua, medicinas y donaciones.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó el 24 de junio a los equipos internacionales de búsqueda y rescate desplegados en La Guaira, donde se reunió con personal de Francia y Perú mientras continuaban los esfuerzos para encontrar sobrevivientes de los devastadores terremotos.

Las autoridades indicaron que el país sudamericano ha recibido apoyo de 30 naciones, incluyendo mil toneladas métricas de suministros, más de 3 mil 600 rescatistas y trabajadores de apoyo, así como 118 perros de búsqueda y rescate.

Con información de Reuters

