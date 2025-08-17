¿Quieres pagar el Metro y Metrobús en CDMX con el celular? Así puedes configurarlo

Actualmente, los usuarios del Metrobús y del Metro CDMX ya pueden pagar su viaje con la ayuda del celular, una opción que pretende agilizar el uso de estos transportes públicos, pero ¿qué configuraciones necesitan los dispositivos?

¿Cómo configurar el celular para pagar el Metrobús y Metro CDMX?

¡Atención, capitalinos! Para comenzar a pagar el Metro y Metrobús de la Ciudad de México con el celular, necesitas seguir estos pasos:



Verifica que tu dispositivo tenga tu aplicación bancaria de preferencia.

Revisa que la billetera electrónica esté vinculada a tu tarjeta de crédito y de débito.

Checa que tu celular cuenta con la función “NFC"; Comunicación de Campo Cercano.

Antes de pagar la entrada al Metro CDMX o al Metrobús, recuerda encender la función “NFC”, y acerca tu dispositivo al sensor de los torniquetes, una vez verificado tu pago, podrás pasar sin contratiempos.

¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada con el celular?

¡Toma nota! Si prefieres utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada, también existe una opción para cargar la tarjeta desde el celular, pero ¿cómo hacerlo?



Descarga la aplicación de “ App CDMX "; está disponible para Android y iOS.

"; está disponible para Android y iOS. Selecciona la opción de “Recarga de Tarjeta MI”.

Accede a tu sesión con la “Llave CDMX” o crea una cuenta.

Coloca la Tarjeta de Movilidad Integrada detrás del celular para que la aplicación lo lea.

Selecciona el monto de la recarga

Introduce una tarjeta de crédito o débito para pagar y listo.

En la “App CDMX” también permite consultar el saldo, además de ver los horarios, checar los mapas, revisar si hay incidentes o conocer la disponibilidad de Ecobicis en los distintos puntos de la Ciudad de México.

¿Cuántos usuarios utilizan el Metro CDMX?

La Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) reveló que el Metro CDMX transportó alrededor de 104.3 millones de pasajeros, convirtiéndose en el medio de transporte más utilizado en la capital del país.

Seguido del metrobús con más de 36 millones de usuarios, el Mexibús con 10.4 millones y el trolebús con 8.5 millones de usuarios durante el quinto mes del año en curso.