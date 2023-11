¿Tienes vecinos ruidosos o agresivos? Así puedes denunciarlos

Xóchitl es una habitante de la alcaldía Álvaro Obregón, relata que ella y su familia no pueden ya con un vecino que toca la guitarra a horas que no son las adecuadas, además de que escucha la música a todo volumen y es bastante agresivo. Por miedo a represalias, decidió dar de manera anónima a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Como ella, hay varios ciudadanos que sufren agresiones en las interacciones con sus vecinos, ante esto, es importante conocer qué se puede hacer.

“Mi vecino es una persona muy conflictiva, es muy agresivo, majadero, ya los vecinos estamos hartos”, relató. Asimismo, agregó que es una persona que fuma marihuana, lo cual lo hace insoportable para otras personas. “El olor a la marihuana es insoportable, dolor de cabeza, mareo, mi mami ya está grande, tiene 84 años y me dice, me duele la cabeza, estoy mareada y le digo si mamita este cuate se está drogando y mi mamá que no se puede hacer nada? No se puede hacer nada”.

¿Cómo denunciar a vecinos ruidosos o agresivos en la CDMX?

“Estamos cansados, ya se habló con el comité de vigilancia, no nos han hecho caso, lo único que nos dijeron está en su casa. Yo fui a la ahora alcaldía, delegación antes, hablé con la delegada anterior, no voy a decir su nombre, me dijo, no se puede hacer nada, está en su casa y está en su derecho”, relató Xóchitl.

Como el caso de Xóchitl, hay muchos, por lo que FIA te dice qué es lo que tienes que hacer para denunciar a vecinos ruidosos o agresivos. En la Ciudad de México, existe la Procuraduría Social, la cual es una dependencia que se dedica a promover, vigilar e incluso en algunos casos tiene un carácter sancionador en materia condominal.

Para asistir a meter una queja ante un vecino, se deberán presentar los siguientes documentos: