“No alcance nada": Cómo denunciar la tarifa dinámica de boletos de BTS en México ante Profeco

Ante el anuncio de la visita de BTS a México, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) encendió las alertas por la venta de boletos, luego de recibir más de 4 mil denuncias digitales relacionadas con el proceso de compra.

La institución pidió claridad sobre la preventa exclusiva para fans a través de ARMY Membership , así como sobre la cantidad de boletos que se destinarán a esta modalidad y a la venta general, y recordó que uno de los derechos fundamentales de las y los consumidores es recibir información completa, clara y veraz sobre los productos y servicios que adquieren.

¿Cómo denunciar la tarifa dinámica en los boletos para conciertos ante Profeco?

Cuando la emoción por conseguir boletos se topa con precios que cambian sin explicación, costos que no coinciden con lo anunciado o cargos que aparecen de la nada, las y los consumidores no están indefensos.

En estos casos, es posible levantar una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un trámite que puede hacerse de manera sencilla y directa.

"Se trabó del lobby a la fila virtual, tardo medio minuto en pasarme, no fue luego luego y cuando me redirigió me puso en el lugar 60 mil y ni alcancé boleto", dijo Ana Martínez, fan de BTS.

La Profeco pone a disposición varios canales oficiales para brindar orientación y recibir quejas. Puedes comunicarte vía telefónica al 55 5568 8722, enviar un correo a asesoria@profeco.gob.mx o contactar a la institución a través de sus redes sociales oficiales.

#BoletindePrensa

Profeco exhorta a OCESA a proporcionar información clara y veraz en la venta de boletos para espectáculos



Se solicitó a OCESA informar de manera completa y transparente los precios, cargos y condiciones de venta de boletos para los conciertos del BTS World Tour… pic.twitter.com/0If3x1Vb6s — Profeco (@Profeco) January 19, 2026

Antes de hacerlo, es clave reunir evidencia con orden y calma: capturas del precio mostrado originalmente, del monto final al intentar pagar y de cualquier aviso que aparezca durante la compra.

A partir de ahí, Profeco evaluará el caso y, si detecta irregularidades, podrá intervenir para vigilar que el proveedor respete los derechos de las y los consumidores.

¿Cómo denunciar fraudes por revendedores?

La denuncia ante la Policía Cibernética funciona de manera distinta a Profeco y se enfoca en posibles delitos cometidos en internet, como fraudes, extorsiones, suplantación de identidad o venta engañosa de boletos.

"En un grupo de Facebook de ventas de BTS, publicaron el link de un grupo de WhatsApp para mantenerte informada sobre las ventas de boletos, pasaban tips y todo, la verdad es que me daba mucha confianza", menciono Lesly, fan de BTS.

Grupo de Facebook para la reventa de boletos|Especial

En términos generales, sí puedes acudir a la Policía Cibernética cuando un revendedor te ofrece boletos en línea y existen indicios de fraude: por ejemplo, te piden transferencias, desaparecen después del pago, usan perfiles falsos o venden boletos inexistentes o duplicados.

Varios integrantes del fandom Army, mencionaron que el número con el que las estaban estafando era 52 56 4732 6173, además del grupo de WhatsApp.

Grupo de WhatsApp donde estafaban a las fans de BTS|Especial

"Durante las ventas estás personas estuvieron diciendo que ellas podían conseguir los boletos, en mi desesperación decidí confiar, hice la transferencia y después de eso no me contesto más, me borro del grupo", explicó Lesly, fan de BTS.

Si quieres contactar a la Policía Cibernética en México para denunciar fraudes, estafas o delitos en línea, puedes usar los siguientes datos oficiales que tiene la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México , disponible todo el año:

Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086 (atención ciudadana para denuncias o dudas)Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx