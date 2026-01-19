¿Qué pasará con los conciertos de BTS en México? Profeco interviene tras exigencias de transparencia en venta de boletos

Los conciertos de BTS en México desataron una movilización masiva en redes sociales por parte de las fanáticas de la agrupación, mejor conocidas como ARMY, para exigirle a la boletera transparencia y claridad en los precios de los boletos.

Ante la presión, la Profeco se pronuncio al respecto sobre el tema del proceso de venta y las peticiones de ARMY , pero ¿qué dijo la dependencia?

Profeco responde a ARMY: Obliga transparencia en proceso de venta de boletos para BTS

En la conferencia mañanera, Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), confirmó que tras la exigencia de las ARMY, el día de hoy se enviará un exhorto a la boletera para que se transparente todo lo que están pidiendo las fanáticas de la agrupación surcoreana.

Reveló que recibieron alrededor de 4 mil 700 documentos y correos por parte de las fans de BTS, en los que se pedían lo siguiente:



Publicación del precio de los boletos

Mapa del recinto y asientos

Determinar los cargos y condiciones de la venta de boletos

Lo que incluyen los paquetes VIP de BTS

Además, el titular de la Profeco recalcó que se le pidió a la empresa que diera el porcentaje exacto de los boletos que determinarán para las preventas del 22 y 23 de enero, así como para la venta general, que será el 24 de enero 2026 a las 9 de la mañana.

📹 A las personas interesadas en adquirir boletos para los conciertos de #BTS, anunciamos que enviaremos un exhorto a las empresas boletera y organizadora, para que proporcionen la información necesaria, clara y transparente, en beneficio de ustedes. Todo en apego a la Ley… pic.twitter.com/JnglRX9wsw — Iván Escalante (@ivan_escalante) January 19, 2026

Boletera publica mapa para conciertos de BTS en México

Hace unas horas, Ticketmaster, reveló el mapa del recinto donde se harán los conciertos de BTS en México, los próximos 7, 9 y 10 de mayo 2026 en el Estadio GNP.

La publicación del mapa surge días después de las exigencias de las fanáticas, quienes pedían claridad en el acomodo del escenario.

Aunque el mapa ya haya sido publicado y Profeco diera su postura sobre el tema, las fans de BTS no quitarán el dedo del renglón hasta ver que se cumplan con lo que están pidiendo, pues aseguran que es su derecho como consumidoras.