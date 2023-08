¡Atención! Así puedes detectar si te espían desde otro celular

La tecnología avanza y se refleja en distintos puntos de la sociedad, desde los automóviles hasta los dispositivos móviles, pues han surgido herramientas que permiten conocer la localización del celular en caso de este extraviado; sin embargo, dichas actualizaciones generaron dudas sobre las posibilidades que existen de ser espiado.

Actualmente, Google informó que los celulares Android ya podrán detectar si sus teléfonos son rastreados, esto después de coordinarse con otras compañías y buscar brindarle seguridad a los usuarios ante el incremento de robo de datos en los últimos meses.

¿Qué celulares podrán detectar si los están espiando?

¡Atención! Aún no existe la fecha específica en la que habilitarán el software que permitirá conocer si están rastreando tu celular; sin embargo, sí existe un requisito que todos los móviles tienen que cumplir y es obtener la versión 6.0 o superior en el sistema operativo, de no ser así no podrás acceder a los nuevos beneficios.

¿Cómo saber si me están rastreando el celular?

Es importante entender cómo funcionarán los rastreadores a través de alertas, es decir, cuando detecte que se desplaza el usuario registrado en el teléfono de su dueño enviará un sonido que permitirá identificar a la persona que colocó el rastreador, esto en caso de que se encuentre cerca.

Entre los beneficios que tendrá no sólo está bloquear los rastreadores no autorizados, también podrás desactivarlos e incluso conocer las últimas cuatro cifras del número telefónico que cometió dicha acción.

Aunque la alerta se dará de manera automática, los usuarios de Android podrán activarla manualmente con los siguientes pasos:



Ir a la sección de ajustes

Seleccionar seguridad y emergencia

Activar la función de alertas de rastreadores desconocidos.

¿Qué hacer si hackearon tu celular?

¡Toma nota! Actualmente existen distintos formas de cuidar la seguridad del teléfono, aunque ningún celular está exento de que pueda suceder, en caso de ser víctima de hackeo es importante encontrar la manera de avisarle a tus contactos y posteriormente, resetear el celular aunque con ello se borre toda la información.