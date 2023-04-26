¿Qué es la Amlopedia? Así puedes buscar una palabra clave en las mañaneras de AMLO

En días recientes se lanzó al público la herramienta, creada con Inteligencia Artificial, Amlopedia, para buscar palabras claves en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero, ¿cómo se usa?

El creador, con el nombre de usuario Magiobus, compartió la creación de su herramienta Amlopedia, la cual definió como: "La herramienta definitiva para buscar en las mañaneras de AMLO".

"La herramienta es neutral y no tiene favoritismos políticos ni nada por el estilo. El objetivo es proporcionar un acceso fácil y rápido a la información de las mañaneras", escribió el creador de la Inteligencia Artificial. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, mostró cómo utilizarlo.

Así puedes buscar una palabra clave en las mañaneras de AMLO en Amlopedia

|Amlopedia

¿Cómo se utiliza Amlopedia.org?

En la página oficial de Amlopedia se explica que, en el buscador, solo se tienen que poner palabras o frases del contenido que se quiera encontrar y en dado caso de que el presidente López Obrador haya usado esas mismas durante las conferencias mañaneras. Posteriormente, aparecerán los resultados y se podrá dar clic en "ver minuto", donde en el video se mostrará el momento exacto en que dijo la palabra que se buscaba.

Cabe destacar que el sitio se puede usar de manera gratuita, las búsquedas en ese plan son 25; sin embargo, existen algunos planes de pago con el propósito de que el sitio siga funcionando, estas opciones pueden dar las transcripciones, así como estadísticas por video.

"Algo también importante a considerar es que se utiliza inteligencia artificial y a veces hay videos que pueden tener información errónea, al final del día se utilizan máquinas para el proceso y puede haber errores", reitera el creador.

¿Cuáles son las palabras más repetidas por AMLO en las mañaneras?

Haciendo uso de la herramienta elaborada por la Inteligencia Artificial, se pueden conocer cuáles son las palabras más repetidas del presidente AMLO durante sus conferencias mañaneras. De acuerdo con Amlopedia, estas son:



Corrupción.

Transformación

Calderón.

Durante la mañanera de AMLO de este miércoles 26 de abril, se dio a conocer la herramienta de Amlopedia para quienes están interesados en saber qué dijo el presidente de manera específica.