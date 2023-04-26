¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 26 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este miércoles 26 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esto a causa de la salud de AMLO. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

El gobernador de puebla, Sergio Salomón, se encuentra en la mañanera de AMLO y le envió saludos al presidente.

Adán Augusto habla actualiza el informe de salud de AMLO

"El presidente continúa recuperándose, ya cada día son menos los síntomas a Covid-19", aseguró Adán Augusto. "Todo parece indicar que antes del fin de semana estará reanudando sus actividades de manera regular", aseveró.

AMLO no estará presente en la reunión con gobernadores prevista para este miércoles

"Fue una reunión que había sido convocada a finales de la semana pasada, un ejercicio que se divide en dos bloques, el día de hoy estarán presentes seguramente 20 gobernadores (...) Es una reunión de trabajo, originalmente estaba programada con el señor presidente", aseguró Adán Augusto López.

#EnLaMañanera | Durante reunión la reunión con gobernadores no habrá mensaje del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/YDcjiMgBLY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 26, 2023

Agenda de AMLO se ajustaría, no está confirmado viaje programado a Nuevo León

Al ser cuestionado de si AMLO viajaría el sábado a Nuevo León a una reunión con el gobernador del estado, Samuel García, Adán Augusto mencionó que la agenda del presidente se ajustaría, por lo que se prevé que esto no pueda ser posible.

Eliminación del Insabi

El secretario de Gobernación habló acerca de la eliminación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y su integración al IMSS-Bienestar, sobre el cual aseguró que el IMSS se había venido fortaleciendo a lo largo de los años, por lo que se garantizará la atención médica gratuita de la población mexicana.

