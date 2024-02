¡Ellos también celebran! Así festejan el poliamor en el Día de San Valentín

Todos hemos escuchado del poliamor, una nueva forma de amar y establecer vínculos afectivos en las relaciones de pareja. Pese a que hoy en día, este tipo de vínculos continúan siendo relaciones poco conocidas, ellos también celebran el Día de San Valentín y así es como este 14 de febrero festejan a lo grande.

A diferencia de lo que se piensa día con día, las relaciones poliamorosas comienzan como cualquier otra: “Una amiga no muy cercana, tenía un novio y dijo que les interesaba una relación de tres y lo intentamos. Empezamos a ver que teníamos cosas en común y nos caíamos muy bien, entonces era como: qué padre, ya tengo lo mejor de dos mundos.”

El término es relativamente “nuevo”, porque aunque esta expresión ha existido desde tiempos remotos, comenzó a exponerse y mostrarse al mundo abiertamente hace solo un par de años: “No lo aceptó bien mi mamá, se descontroló ahí y me dijo: ya lo sospechaba y yo no sentía que esté haciendo nada malo, no estoy engañando a nadie, el poliamor no es un engaño.”

¿Qué es el poliamor y cómo funciona?

El poliamor se utiliza para definir a un grupo de personas que mantienen una relación afectiva, íntima y emocional. Como en otras relaciones sentimentales, se espera que el vínculo se realice de forma duradera y simultánea, la clave está en que los involucrados sepan de la existencia del resto de las personas, por lo que se recomienda establecer acuerdos y compromisos de honestidad y transparencia para evitar celos.

“Los celos son los sentimientos que todos tenemos y que todos podemos sentir, lo que no se vale es no hacerse responsable de ese sentimiento”.

El poliamor existe, se visibiliza y poco a poco transforma las leyes en México

En mayo de 2021, un juez federal otorgó un amparo para que una persona en Puebla pudiera casarse o vivir en concubinato con dos o más persona; sin embargo, a nivel jurídico la figura de pareja “poliamorosa” no está reconocida, por lo que podría tener repercusiones: “Lo cierto es que tendrían que dejar muy en claro ante una autoridad como un notario público, cuáles serían las disposiciones de los bienes en caso de que se hayan adquirido en conjunto”.

Lo importante es regular el esquema en este tipo de relaciones. Especialistas recomiendan acercarse a colectivos que se reconozcan “poliamorosos” para recibir acompañamiento.