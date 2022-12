¿Cómo llegar al Aeropuerto de la CDMX (AICM) en transporte público?

Si planeas volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero no sabes cómo llegar, el Metro CDMX y Metrobús ponen a disposición de los usuarios rutas de transporte público en no más de 30 pesos para no que no pierdas tu viaje.

Existen dos formar de llegar al Aeropuerto de la CDMX en transporte público, ya sea por Metro o Metrobús, los horarios de operación son de:



Lunes a Viernes de las 05:00 am a 12:00 am

Sábados de las 6:00 am a la 12:00 am

Domingos y días festivos de las 7:00 am a la 12:00 am

Las rutas para llegar al AICM se encuentran disponibles en las inmediaciones del Aeropuerto, disponibles para cualquier usuario.

Aeropuerto CDMX Las rutas de transporte público para llegar al AICM

¿Cómo llegar al AICM en el Metro CDMX?

Para llegar al AICM en el Metro CDMX se encuentra disponible la estación “Terminal Aérea” de la línea 5, a tan solo unos pasos de la Terminal 1, sobre Boulevard Puerto Aéreo, esquina con Av. Capitán Carlos León González.

La Línea 5 del Metro CDMX corre de las estaciones Politécnico a Pantitlán y es de color amarillo. El servicio se brinda los 365 días del año en un horario de:



Lunes a Viernes de las 05:00 am a 12:00 am

Sábados de las 6:00 am a la 12:00 am

Domingos y días festivos de las 7:00 am a la 12:00 am

¿Cuánto cuesta? La tarifa es de 5 pesos por boleto, o bien, puedes adquirir tarjetas inteligentes por 10 pesos.

Aeropuerto de la CDMX ¿Dónde se localiza el Metro CDMX en el AICM?

¿Cómo llegar al AICM en Metrobús?

El servicio de Metrobús también se encuentra habilitado para llegar al Aeropuerto de la CDMX, por la Línea 4, planeado de forma estratega para quienes visitan la capital del país, pues los puntos principales de arribo son:



Terminal Buenavista: donde encontrará el servicio del Tren Suburbano, así como la ruta 1 y 3 del Metrobús

Metro San Lázaro: estación troncal donde encontrara servicios de autobuses foráneos.

Si lo prefieres, también puedes tomar este sistema de transporte público desde el AICM; las áreas de abordaje se encuentran: en la Terminal 1 en la puerta 7 y en la puerta 2 en Terminal 2.

El costo de este servicio es de 30 pesos por persona en viaje sencillo saliendo del Aeropuerto, con un horario de: