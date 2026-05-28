Se complica el caso en Mitla: Llevan al alcalde y a policías de Oaxaca a la Fiscalía por los balazos al aire durante manifestación de la CNTE

El pasado miércoles 27 de mayo se registró una manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en varias partes de México, incluyendo Mitla, Oaxaca.

Durante la misma, los miembros de la CNTE sufrieron agresiones físicas, detenciones y dispersión por medio de balazos tirados al aire.

Sobre esto, la Fiscalía de Oaxaca comenzó una investigación en la cual ya citó a comparecer al alcalde municipal, quien ya pidió licencia, y a otras autoridades estatales que se sospecha participaron en los hechos violentos.

Se llevan al alcalde y a sus mandos policiacos ante la justicia

La Fiscalía presentó ante el Ministerio Público al edil de Mitla, Esaú López Quero, al Director de la Policía Municipal, al Subdirector, a un escolta personal del alcalde y a varios policías de la localidad.

La intención es obligarlos a dar su testimonio para ver qué tan involucrados estuvieron en la agresión a los maestros.

Los delitos graves que investiga la Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía informó que abrió carpetas de investigación por cuatro delitos probables: disparos de arma de fuego, privación ilegal de la libertad (por los maestros que fueron retenidos a la fuerza), apología del delito y hechos en materia de corrupción, lo que antes se conocía formalmente como abuso de autoridad.

Con las pruebas físicas recabadas, se decidirá quiénes se quedan encerrados.

Tres policías estatales también están bajo investigación

A esta lista de funcionarios locales se le suman tres integrantes de la Policía Estatal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado los entregó directamente a la Fiscalía tras confirmarse que estuvieron presentes en el tramo de la Carretera Federal 190, donde se llevó a cabo la protesta.

Balazos, golpes y miedo en el bloqueo de la CNTE

Toda esta situación se desencadenó cuando los miembros de la CNTE, que exigen pagos y plazas, taparon la autopista hacia la Ciudad de México. En medio del plantón, un grupo de hombres armados empezó a soltar ráfagas al aire para que los manifestantes se dispersaran.

Los docentes denunciaron que además de los tiros, sufrieron golpizas y que los agresores intentaron secuestrar a varios compañeros, señalando directamente al ayuntamiento de planear la emboscada.

En torno a los hechos ocurridos en la Villa de Mitla; tres integrantes de la Policía Estatal colaboran en investigaciones de la @FISCALIA_GobOax, con la finalidad de facilitar las indagatorias y pruebas periciales.@salomonj @FelixQuirozJ @GobOax pic.twitter.com/xVLhGnwuc3 — SSPC Oaxaca (@SSPC_GobOax) May 28, 2026

La CNTE exige cárcel para los responsables de la agresión

Desde sus mesas de negociación, los líderes del sindicato exigieron que el caso no quede impune y que se castigue a los que estuvieron involucrados en las agresiones.