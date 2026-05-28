“Me metieron un grupo de choque": Ranchero denuncia despojo de Pemex en Tabasco

Un productor agropecuario en el estado de Tabasco sostiene un duro enfrentamiento legal y físico en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex). El afectado denuncia que la empresa del Estado invadió sus tierras agrícolas y ganaderas de forma ilícita, metiéndose a la mala sin su consentimiento y sin otorgarle retribución económica alguna.

La víctima de esta situación es Roberto Santos Prados Córdova, un ingeniero petrolero titulado con cédula profesional, quien vio cómo dividieron su propiedad a la mitad para fines de explotación energética.

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El conflicto escaló al grado de que el propietario decidió mudar su residencia habitual directamente al predio en disputa. Desde ese sitio, el afectado mantiene un cerco absoluto que impide el paso de cualquier maquinaria pesada, vehículos o personal, tanto de la corporación gubernamental como de las diversas compañías contratistas que operan en la zona.

¿De cuánto es el daño ambiental y económico denunciado?

La incursión de la empresa petrolera causó graves problemas de contaminación en el entorno natural del rancho y afectó severamente la infraestructura de trabajo del dueño, dañando su vivienda y los corrales destinados a la actividad pecuaria. Los abusos comenzaron desde 2022, año en que ingresaron sin autorización alguna.

El propietario señala una enorme contradicción e injusticia, pues mientras la paraestatal extrae un volumen de 14 mil barriles diarios de crudo de los dos pozos activos en su terreno, él no ha percibido ninguna ganancia.

#LoÚltimo | Un ranchero en #Tabasco libra una batalla contra @Pemex por la ocupación presuntamente ilegal de su propiedad porque, dice, se le metieron a la mala y hasta hoy no le han pagado un solo peso por la ocupación de su terreno.



El rancho ganadero y agricola fue partido a… pic.twitter.com/dArN9e3fwW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

A pesar de que el 7 de agosto de 2025 un funcionario identificado como Raúl Ojeda Zubieta firmó un compromiso formal para subsanar las peticiones del damnificado y efectuar los pagos correspondientes por los daños provocados, los acuerdos han sido ignorados.

Incluso, el afectado afirma que las autoridades utilizaron un grupo de choque violento para apoderarse de la finca por la fuerza, lo que derivó en múltiples robos de bienes materiales dentro de su propiedad.

¿Qué denuncias penales enfrenta Pemex?

La resistencia del ingeniero petrolero se mantiene firme ante la intención de la compañía de introducir más equipo para iniciar la perforación del pozo, el cual representaría el tercer yacimiento dentro de su patrimonio.

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El dueño acusa que este nuevo plan se intenta ejecutar pisoteando sus garantías individuales, ignorando su derecho legítimo de propiedad y vulnerando su integridad física.

Ante la nula respuesta, el afectado interpuso denuncias formales ante la Fiscalía, acumulando carpetas de investigación por delitos graves que incluyen robo, amenazas físicas, falsificación de firmas y alteración de documentos oficiales para cometer fraudes.

Sin embargo, los procesos judiciales se encuentran completamente estancados y no muestran ningún progreso. Al encontrarse pernoctando en total aislamiento en el lugar del conflicto para resguardar sus derechos, el productor grabó un video informativo donde responsabiliza directamente a los servidores públicos de la petrolera por cualquier atentado o situación perjudicial que atente contra su vida.

