La razón por la que las placas “Cabañas” y “Collage” serán las únicas permitidas en Jalisco

En Jalisco, miles de automovilistas se enfrentan a dudas acerca del futuro de sus matrículas vehiculares, esto después de qué el gobierno estatal confirmara que las placas con diseño "Cabañas" y “Collage”, serán las únicas válidas oficialmente en la entidad.

A decir del gobierno, esta medida forma parte del proceso de modernización vehicular, que es impulsado por las autoridades del Estado de Jalisco y que busca actualizar el padrón de vehículos con sistemas mucho más seguros, además de compatibles con nuevas tecnologías de control y vigilancia.

De acuerdo con la información oficial, publicada por el gobierno estatal, los diseños anteriores ya no cumplen completamente con las especificaciones técnicas establecidas a nivel federal, por lo que de manera gradual dejarán de ser funcionales para diversos trámites y procesos de identificación.

¿Cuál es el motivo oficial del gobierno de Jalisco para validar únicamente estas placas?

El gobierno del Estado explicó que las placas “Cabañas” y “Collage” cumplen con la norma federal Nom-001-SCD-dos-2016, la cual establece los requisitos de seguridad y especificaciones físicas que deben de tener las matrículas vehiculares en México. Entre las características que incorporan estos modelos de matrícula se destacan:



Código QR



Elementos antifalsificación



Mayor de labilidad



Mejor lectura para cámaras y arcos carreteros



Compatibilidad con sistemas de video, vigilancia y seguridad pública.

Cbe decir que las autoridades estatales aseguran que el objetivo es fortalecer la identificación vehicular, además de combatir de litros relacionados con automóviles como el robo de vehículos o la clonación de placas. Además, el nuevo diseño “Collage” busca representar elementos culturales y turísticos emblemáticos del Estado, mientras que las placas “Cabañas” continúan siendo válidas porque ya cumplen con la normativa federal vigente.

¿Qué pasará si tiene un diseño de placas anterior en Jalisco?

Los automovilistas que aún utilicen placas “antiguas”, deberán realizar eventualmente el proceso de sustitución conforme a los calendarios y lineamientos de la Secretaría de Hacienda del Estado, aunque el gobierno no ha informado que exista una prohibición inmediata para poder circular, si advirtió que las placas anteriores podrían dejar de ser aceptadas en distintos trámites vehiculares y por los sistemas de Verificacion.

Entre las posibles afectaciones se destacan: multas o sanciones, problemas para verificar dificultades en trámites de control vehicular y complicaciones en sistemas automatizados de seguridad. Las autoridades recomiendan revisar el estatus de las placas y mantenerse atento a las convocatorias oficiales para que evites contratiempos.

Cabe señalar que la actualización vehicular ya generó opiniones divididas entre los conductores, especialmente por el costo del cambio, además de la necesidad de realizar nuevos trámites, sin embargo, el gobierno estatal insiste en qué se trata de una medida clave para modernizar el registro vehicular en la Eentidad.