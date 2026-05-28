“Que nunca se le pierda un hijo": Don Daniel, padre buscador, estalla contra perito de Sinaloa que le dijo “eduquen a sus hijos” mientras rastreaban en fosas

Don Daniel, un padre buscador que lleva más de dos años tratando de localizar a su hijo, salió en un video exponiendo el insulto que recibió por parte de una perito durante una jornada de búsqueda por fosas de Mocorito, Sinaloa.

Mientras Inzunza y la familia Rocha se pasean escoltados por camionetas blindadas, Don Daniel y miles de familias más siguen buscando solos a sus desaparecidos.



El llanto lo dice todo. pic.twitter.com/z2jDMPLNuK — Arturo Villegas (@ArturoVill7) May 27, 2026

Revictimización a personas desaparecidas

La molestia de Don Daniel se originó el pasado 23 de mayo de 2026, durante los trabajos de excavación en el municipio de Mocorito. Fue mientras familias revisaban los terrenos cuando la perito, Berenice rentería, adscrita al municipio de Angostura, dijo la frase: "eduquen a sus hijos".

Esta oración fue un intento de "culpar" a los padres por la desaparición de sus hijos, es por eso que algunas mujeres del colectivo "Sabuesos Buscadoras" grabaron a la funcionaria con el propósito de exhibir lo que acababa de decir, acusándola de insinuar falsedades.

Don Daniel responde, entre lágrimas, al insulto de la perito

A través de un video se pudo observar a Don Daniel entre lágrimas y coraje por el mal trato que les dio la funcionaria pública de la Fiscalía. El señor expresó que la trabajadora habló de forma cruel sobre los hijos de los presentes y afirmó que una persona con esa actitud no tiene por qué estar en un cargo público como el que cuenta ella.

Don Daniel recalcó el sufrimiento diario que viven las familias y lamentó que el gobierno ponga a gente tan fría a atender estos casos.

La historia de Don Daniel y la desaparición de su hijo

Don Daniel se convirtió en padre buscador el 14 de abril de 2024, cuando su hijo Abraham Zeidy Hernández del Razo, de 33 años, desapareció en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Desde entonces, el señor se unió a las brigadas de búsqueda locales y viajó hasta Sinaloa para seguir pistas.

Colectivos exigen castigo por revictimizar a las familias

Las integrantes de "Sabuesos Buscadoras" denunciaron que este tipo de comentarios solo sirve para revictimizar a los desaparecidos y limpiar las manos de las autoridades que no investigan.

El colectivo pidió a la fiscal estatal suspender a Berenice Rentería de sus funciones como perito.

Derechos Humanos reacciona a insulto de perito de Sinaloa a familias buscadoras

Ante las quejas, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa se pronunció sobre el caso.

El organismo mandó un comunicado directo a las dependencias de gobierno para exigir que los servidores públicos trabajen con sensibilidad, empatía y respeto hacia las familias.