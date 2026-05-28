Detienen al presunto feminicida de la doctora Dalia Cortés: Mostró conductas extrañas en su trabajo

La violencia de género arrebató la vida de la médica Dalia Cortés el pasado lunes 25 de mayo, en un crimen que mantiene consternada a la comunidad del sur de Jalisco: se dio a conocer hoy sobre la captura del presunto feminicida.

El cuerpo de la víctima fue encontrado por el propio hijo de la víctima, quien es menor de edad; ingresó a la vivienda familiar ubicada en el municipio de Zapotiltic y descubrió el cadáver de su madre en el interior de una de las habitaciones.

🏛️La Vicefiscalía en Investigación Regional logró la detención de una persona por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, tras hechos registrados en el municipio de Zapotiltic, donde una mujer que se desempeñaba como médica fue localizada sin vida. (1-3) pic.twitter.com/2eXfaxrHmi — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 28, 2026

El cadáver de la profesional de la salud yacía sobre una cama y mostraba señales explícitas de una agresión brutal. Los elementos que arribaron al domicilio como primeros respondientes constataron que el cuerpo presentaba múltiples lesiones severas, las cuales fueron infligidas de manera directa utilizando dos armas punzocortantes que los agresores abandonaron en el mismo cuarto: un cuchillo y una espada.

Así habría huido el presunto feminicida tras la brutal agresión

La indignación en torno al caso creció tras revelarse la identidad del probable responsable y las acciones que realizó para evadir la justicia. Las indagatorias iniciales, desarrolladas bajo los protocolos estrictos de feminicidio y con perspectiva de género, apuntaron hacia el entorno más cercano de la médica.

Diversos testimonios recopilados por los agentes ministeriales en el lugar de los hechos confirmaron que Marco Antonio “N”, quien mantenía una relación sentimental como pareja de Dalia Cortés, fue visto saliendo de la residencia en un horario sumamente cercano al momento en que ocurrió el asesinato.

Horas después de perpetrarse el crimen ese mismo lunes, el sospechoso se trasladó al municipio vecino de Zapotlán el Grande, donde laboraba.

Sus compañeros de trabajo reportaron conductas sumamente extrañas y sospechosas, ya que el sujeto entregó de manera repentina las llaves de un vehículo y comenzó a exclamar a gritos ante los presentes que abandonaría el lugar para marcharse definitivamente de la región.

Así fue la captura de Marco Antonio “N”

Las evidencias, los señalamientos de los testigos y los datos recabados en campo permitieron establecer la probable autoría del crimen y sirvieron de base para que se liberara una orden de aprehensión de forma inmediata.

A través de trabajos de localización, el personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional ubicó y detuvo al sospechoso mientras transitaba por la vía pública en calles del referido municipio de Zapotlán el Grande.

A pesar del arresto del presunto feminicida, el proceso penal apenas comienza. El detenido será trasladado y presentado ante el juzgado correspondiente en el transcurso de las próximas horas, con la finalidad de dar inicio a las audiencias iniciales donde se determinará su situación jurídica, mientras la sociedad civil y los familiares exigen que el caso no quede impune y se aplique todo el peso de la ley por la crueldad del ataque.

