¿En equipaje de mano o documentado? Así debes llevar tu plancha de cabello en el avión

Viajar en avión siempre implica dudas sobre lo que se puede o no transportar en el equipaje. En México en 2025, una de las preguntas más frecuentes es si es posible llevar la plancha de cabello. La respuesta es sí, pero existen ciertas recomendaciones y condiciones que conviene conocer para evitar contratiempos en el aeropuerto.

¿Puedo llevar mi plancha de pelo en el equipaje de mano?

En la mayoría de los aeropuertos y aerolíneas mexicanas, las planchas para el cabello están permitidas dentro del equipaje de mano. Es decir que no es necesario declararlas ni solicitar una autorización especial, aunque durante la revisión de seguridad es común que te pidan sacarla de la maleta y colocarla en la charola junto con otros dispositivos electrónicos como computadoras portátiles o teléfonos móviles.

Es fundamental que la plancha esté apagada y fría antes de empacarla, y de preferencia guardada en una funda resistente para proteger tanto el aparato como el resto de tus pertenencias. En periodos de alerta o de alta seguridad, las autoridades podrían aplicar medidas adicionales y retener temporalmente el dispositivo.

¿En el equipaje documentado se puede llevar la plancha para el cabello?

Sí, en el equipaje documentado tampoco existen restricciones importantes para transportar una plancha de cabello. Esta opción suele ser más cómoda si quieres evitar retrasos o complicaciones en los controles de seguridad del aeropuerto.

Aún así, las recomendaciones se mantienen: asegúrate de que el aparato esté completamente frío antes de guardarlo y utiliza un estuche protector. También se aconseja revisar las condiciones específicas de tu aerolínea, ya que algunas podrían establecer lineamientos en cuanto al tamaño del cable o tipo de dispositivo.

Tips para subir tu plancha del cabello en el avión

Quienes viajan con frecuencia coinciden en que la clave está en prevenir incidentes. Estos consejos pueden ayudarte:

Siempre empaca la plancha apagada y fría.

Si viajas con equipaje de mano, sácala en la revisión de seguridad.

Utiliza una funda o estuche resistente para evitar daños.

para evitar daños. Antes de viajar, revisa las políticas de tu aerolínea y del aeropuerto de destino.

Si planeas vuelos internacionales, recuerda que la TSA de Estados Unidos y aerolíneas como Delta, American Airlines, United o Ryanair permiten transportar planchas de cabello siempre que estén apagadas y correctamente empacadas.

¿Qué pasa en vuelos internacionales?

Las reglas para vuelos internacionales en 2025 son muy similares. En la mayoría de los casos, tanto en EU como en Europa, las planchas de cabello pueden viajar tanto en el equipaje de mano como en el documentado. La clave está en que el aparato esté frío y debidamente protegido.

Las autoridades recomiendan optar por versiones compactas o de viaje, con cables cortos y diseños prácticos para el transporte. Esto no solo facilita el control en aeropuertos, sino que también evita incomodidades al empacar.