Un mundo iluminado: Así se vive la magia de la Navidad en el planeta

Desde un bombero veterano que baja de un puente en Guatemala, hasta astronautas celebrando en la Estación Espacial, la Navidad de 2025 se ha convertido en un despliegue de ingenio y esperanza por todo el mundo.

En Guatemala, la Navidad tiene un héroe de 79 años. Por casi tres décadas, un bombero veterano ha cambiado el casco por el gorro rojo para sorprender a los niños de escasos recursos. Su entrada es espectacular: desciende a rapel desde el Puente Las Vacas para entregar regalos y alegría a quienes viven en las zonas más humildes.

Este gesto se ha vuelto una tradición esperanzadora que demuestra que, a pesar de los años, el espíritu de servicio y el amor por la infancia no tienen límites.

La magia de la #Navidad alrededor del mundo...



En #Guatemala, un bombero de 79 años sorprende a los niños descendiendo regalos por un puente; en #España, Santa y sus elfos visitan hospitales; en #Ecuador, árboles de hasta 35 metros iluminan las plazas; en #Croacia, vuelve el…

Sorpresa en el hospital y mensajes desde las estrellas

En Barcelona, España, el Hospital Materno Infantil vivió un momento mágico. Santa Claus y sus elfos dejaron el trineo en el helipuerto y bajaron por las paredes del edificio usando cuerdas para entrar por las ventanas y visitar a los pequeños pacientes. Fue una entrega de regalos llena de adrenalina que sacó sonrisas a quienes pasan estas fechas bajo cuidado médico.

Pero la Navidad no se detuvo en la Tierra. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional enviaron un emotivo video de felicitación. A pesar de estar a miles de kilómetros de altura y lejos de sus familias, compartieron un mensaje de unión para todo el planeta.

Ecuador brilla con árboles gigantes y luces LED

Ecuador se ha tomado muy en serio la decoración este año. En varias provincias se han levantado árboles que van desde los 6 hasta los 35 metros de altura. El gran protagonista es el árbol de Cuenca, ubicado en la Plaza San Francisco .

Este coloso de 35 metros está adornado con la impresionante cantidad de 1.3 millones de focos LED, convirtiéndose en el punto de reunión favorito para miles de familias que buscan la foto perfecta y disfrutar del espectáculo de luces más grande del país.

La Navidad en México no siempre fue como la conocemos hoy.



La cena, el árbol y las posadas se popularizaron desde el siglo XIX y XX, mezclando historia, cultura y fe. Más que una fecha, la Navidad es una invitación a detenernos, reflexionar y encontrar esperanza en lo sencillo.

El tranvía de Croacia y el desfile por la paz en Nazaret

En Zagreb, la capital de Croacia, el espíritu navideño viaja sobre rieles. El icónico tranvía de Navidad ha regresado a las calles, decorado hasta el último detalle y lleno de animadores que convierten un simple viaje en una experiencia mágica para turistas y locales.

Mientras tanto, en Nazaret, Israel, se celebró la edición número 40 del Desfile de Paz y Hermandad. Decenas de miles de personas, orquestas y familias marcharon en un ambiente de fraternidad, recordando que, más allá de los regalos, el corazón de la festividad es la unión entre los pueblos.

El mejor regalo: El reencuentro en casa

A pesar de los desfiles, los árboles gigantes y las entradas de Santa a rapel, lo más especial de esta noche ocurre en los aeropuertos y estaciones de tren. En ciudades como Madrid, se han visto escenas conmovedoras de familias abrazándose tras meses o años de separación.

Al final, la Navidad de 2025 nos recuerda que, ya sea bajando por un puente o viajando miles de kilómetros en avión, el objetivo es el mismo: llegar a tiempo para abrazar a nuestros seres queridos.