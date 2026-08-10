SRE activa teléfono de emergencia para mexicanos en Colombia tras sismo de magnitud 7.4

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó sus protocolos de atención y monitoreo para los connacionales tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia. El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se sintió con gran intensidad en importantes centros urbanos del centro y oeste colombiano como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales.

A través de la red social X y sus canales institucionales, la Cancillería mexicana transmitió la solidaridad del Gobierno de México con la sociedad y las autoridades colombianas, además de establecer contacto inmediato con el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para poner a disposición asistencia técnica y apoyo de apoyo humanitario en caso de ser requerido por los equipos de emergencia locales.

#ÚltimaHora | Un potente #sismo con epicentro en Chocó se sintió con fuerza en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Pereira y Armenia, afectando también zonas de Panamá y Ecuador.



El movimiento provocó pánico generalizado, la suspensión del Metro de Medellín y fallas en las… pic.twitter.com/VX0XoWzJ3T — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2026

México solidariza con Colombia tras sismo de magnitud 7.4

El reporte sísmico generó alertas de evacuación preventiva en diversos edificios administrativos y residenciales de las principales capitales colombianas. Tras la evaluación inicial de los organismos de socorro y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Cancillería mexicana hizo pública la disposición del Estado mexicano de coordinar esfuerzos de asistencia en las zonas más golpeadas. El contacto entre ambas dependencias diplomáticas busca agilizar el envío de personal especializado o insumos de primera necesidad si la evaluación de daños en la región del Pacífico colombiano así lo requiere durante las próximas horas.

La @SRE_mx da seguimiento al sismo registrado esta mañana en Colombia.



México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso. Se ha establecido contacto con la Cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 10, 2026

Sin mexicanos afectados: Habilitan líneas de atención consular 24/7

En su reporte preliminar de protección a connacionales, la diplomacia mexicana confirmó que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de personas mexicanas lesionadas, atrapadas o fallecidas a causa del temblor. No obstante, ante la posibilidad de réplicas en las zonas cercanas al epicentro y los cortes de energía preventivos reportados en algunos sectores, la representación diplomática instó a la comunidad mexicana residente o de paso por territorio colombiano a mantener la calma, revisar el estado de las instalaciones donde se encuentren y atender de manera puntual los avisos oficiales de los comités locales de gestión del riesgo.

Para cualquier eventualidad, la Embajada de México en Bogotá habilitó la línea telefónica de emergencias consulares: +57 313 878 6028), la cual permanecerá activa las 24 horas para brindar orientación, localización o asistencia directa a connacionales. Asimismo, la SRE recomendó a las familias en México que busquen contactar a sus allegados en el país sudamericano utilizar preferentemente redes sociales o aplicaciones de mensajería para no saturar las líneas telefónicas locales mientras continúan las labores de inspección de daños por parte de los cuerpos de seguridad.