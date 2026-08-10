¿Hay riesgos por terremoto en Colombia? Volcán Puracé continúa en alerta naranja; esta es su actividad

En los últimos días, la actividad en el Volcán Puracé en Colombia ha mantenido en alerta naranja por al menos 10 días consecutivos, encendiendo las alarmas de las y los ciudadanos aledaños a la zona.

Hoy, con el temblor de Colombia de 7.4 de magnitud, surgen las dudas sobre un posible posible riesgo y vinculo entre el movimiento telúrico y la actividad volcánica.

Estado y actividad reciente del Volcán Puracé: Alerta Naranja desde hace 10 días

El Servicio Geológico Colombiano, reveló que el Volcán Puracé se ha mantenido en alerta naranja desde principios de agosto 2026, emitiendo ceniza volcánica; se suman alrededor de 10 días en esta condición.

Desde las 14:00 horas del pasado sábado 8 de agosto 2026 hasta el domingo 9 de agosto, se registraron al menos tres emisiones de ceniza volcánica, con una altura máximo de 300 metros.

"Durante los últimos días son los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica, por lo que el volcán continúa en estado de alerta Naranja", explicó el Servicio Geológico de Colombia.

¿Tienen relación el terremoto de 7.4 y la actividad volcánica del Volcán Puracé?

La respuesta es NO. Expertos aseguran que no existe una relación directa entre el terremoto de 7.4 de magnitud en Colombia y la actividad del Volcán Puracé.

A pesar de que ambos eventos ocurrieron de forma simultanea en la misma región geográfica, especialistas aseguran que son fenómenos con orígenes completamente distintos, pero ¿ por qué no tiene relación?



El sismo fue provocado por el choque de placas tectónicas en el subsuelo.

La actividad del Volcán Puracé responde a la presión de magma en el sistema interno del volcán.

Es importante recordar que la alerta naranja del Volcán Puracé ya estaba activa desde antes del terremoto de Colombia de este lunes.

¿Qué significa la 'alerta naranja' y que riesgos implican para la población?

En Colombia, la alerta naranja es un nivel de advertencia institucional que indica un peligro alto y una amenaza probable de que ocurra un evento de emergencia, como una erupción volcánica, inundaciones o crecientes súbitas, en un plazo de días o semanas.

A pesar de que la alerta naranja indica peligro, no significa que el desastre sea inminente, pero exige pasar del monitoreo a la preparación activa.