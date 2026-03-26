Un rifle sin registro: ¿Cómo obtuvo Osmar “N” el arma para el ataque en Michoacán?

La investigación sobre el doble homicidio de las profesoras María del Rosario y Tatiana Bedolla en la Preparatoria Anton Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, apunta al origen de las armas. Osmar "N", de apenas 15 años, logró ingresar al plantel con un fusil de asalto AR-15 calibre 5.56 y más de 40 cartuchos útiles; lo ocultó todo dentro de una funda de guitarra para burlar la seguridad escolar.

¿De dónde salió el fusil AR-15 utilizado por Osmar "N" en ataque a maestras de Michoacán?

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que el arma de uso exclusivo del Ejército no cuenta con registro oficial ante la Sedena, lo que sugiere que pudo haber ingresado al país de forma ilegal. Las indagatorias actuales se centran en el entorno familiar del adolescente:



Vínculo con la Marina: El padrastro del menor es un agente activo de la Secretaría de Marina (Semar) asignado al puerto de Lázaro Cárdenas.

El padrastro del menor es un agente activo de la Secretaría de Marina (Semar) asignado al puerto de Lázaro Cárdenas. Posible sustracción: No se descarta que Osmar "N" haya robado el rifle de su propio domicilio.

No se descarta que Osmar "N" haya robado el rifle de su propio domicilio. Arma sin registro: Al no existir un folio oficial, las autoridades aún no determinan si el arma era para uso personal o de cargo del elemento naval.

Al no existir un folio oficial, las autoridades aún no determinan si el arma era para uso personal o de cargo del elemento naval. Entorno familiar: La Fiscalía General del Estado (FGE) analiza el entorno cercano para establecer responsabilidades por la posesión de este tipo de armamento en un hogar civil.

¿A qué edad un menor puede ir a la cárcel en México y el mundo?

Ante la gravedad del ataque en Michoacán, surge una interrogante social: ¿A qué edad un menor es responsable ante la ley? En México, la responsabilidad inicia a los 12 años, pero opera bajo un sistema de justicia especial que prioriza la reinserción social sobre el castigo.

El sistema en México y sus límites:

De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) y la Constitución, el tratamiento varía según la edad:



De los 12 a los 13 años: Los menores no pueden ser sujetos a internamiento; solo reciben terapia y medidas socioeducativas.

Los menores no pueden ser sujetos a internamiento; solo reciben terapia y medidas socioeducativas. De los 14 a los 17 años: El internamiento se aplica solo como último recurso para delitos graves como homicidio, violación o secuestro , con un tope máximo de 5 años de sanción.

El internamiento se aplica solo como último recurso para delitos graves como , con un tope máximo de de sanción. Prohibición de cárceles comunes: Una vez cumplida la condena, el Código Penal Federal prohíbe trasladarlos a cárceles de adultos, manteniendo el enfoque en la reinvención del joven antes de la adultez.

Alerta en escuelas de México: Ola de violencia armada en planteles explota por caso en Michoacán

Comparativa internacional: Edades de imputabilidad

El umbral de responsabilidad penal varía drásticamente a nivel global, mostrando contrastes significativos con el sistema mexicano:



Región Países Edad de Imputabilidad Europa (Baja) Inglaterra, Gales y Suiza 10 años Europa (Media) Irlanda y Países Bajos 12 años Europa (Alta) Alemania, Italia y España 14 años Sudamérica Uruguay, Chile, Colombia y Brasil Enfoque en trabajo social Caso Excepcional Argentina (desde febrero 2026) Bajó de 16 a 14 años

Mientras naciones como Francia, Bélgica y Polonia establecen el inicio de la responsabilidad a los 13 años, la tendencia en Sudamérica —con excepción de la reciente reforma en Argentina— sigue siendo evitar las penas privativas de la libertad para niños y adolescentes, centrándose en la rehabilitación.