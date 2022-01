¿Cómo prevenir y qué hacer ante fraudes cibernéticos?

Con la expansión del mundo digital, las estafas por internet y por vía telefónica aumentan, por ese motivo, la Guardia Nacional (GN) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitieron una serie de recomendaciones de cómo prevenir y qué hacer en caso de ser víctima de fraudes cibernéticos.

De acuerdo con la CONDUSEF, tan solo en el 2020 recibieron dos mil reclamos relacionados al mes, cifra que aumentó durante el mes de octubre del 2021, donde se registraron dos mil 119.

Según la Comisión, los fraudes cibernéticos más comunes son el phishing y el smashing, los cuales consisten en recibir llamadas telefónicas o mensajes de texto que alertan de una supuesta emergencia bancaria para que el usuario proporcione información confidencial.

“Normalmente lo que hacemos es que nos ponemos nerviosos y damos la información y pues ahí no solo me pueden hacer un fraude, incluso me pueden robar la identidad, que tiene muchísimas más implicaciones”, asegura Jesús David Chávez, director de Análisis de la CONDUSEF.

Otra modalidad de engaño es el pharming, el cual consiste en imitar la página de un banco u empresa con promociones atractivas para que los usuarios adquieran un producto o brinden claves de tarjetas bancarias.

Pexels

“¿Viste una oferta extraordinaria en internet? Nosotros como Guardia Nacional te diríamos, desconfía si es muy atractiva porque puede ser un fraude”, aseguró Simón Mancilla, miembro de la policía cinética de la GN.

Autoridades indican qué hacer en caso de fraudes cibernéticos

Para evitar caer en alguno de los fraudes cibernéticos citados, la Guardia Nacional emitió una serie de recomendaciones, entre las que están:



Verifica que las ofertas, proveedores o marcas sean reales a través de redes sociales.

Actualiza el sistema operativo y navegadores de tu equipo de cómputo y redes.

Instala un software antivirus en tus dispositivos.

Descarga e instala aplicaciones desde los sitios oficiales (bancos, tiendas, etcétera.).

Visita sitios web oficiales para trámites institucionales o redes sociales.

Verifica que la URL tenga un candado de protección.

Pexels

GN señala cómo prevenir y dónde denunciar los fraudes cibernéticos

De acuerdo con la policía cibernética de la Guardia Nacional , en caso de ser víctima de alguno de los fraudes cibernéticos mencionados, estos son los pasos que debes seguir:



Reporta el perfil en la red social, si el fraude no es grave.

Guarda evidencia con capturas de pantalla y copiando el link de la página web (mensajes, correos electrónicos, fotos y conversaciones).

Presenta una denuncia correspondiente en el Ministerio Público.

En caso de tener a tu cargo a un menor de edad, fomenta confianza para ayudarles en caso de un incidente.

Llama al 088 para recibir atención y orientación de la Guardia Nacional

Guarda el número de folio para dar seguimiento a la denuncia.

Finalmente, recuerda que “ninguna institución financiera te va a pedir NIP ni contraseña ni información sensible que pueda comprometer tu seguridad, y obviamente la parte de tu patrimonio”, de acuerdo con Adolfo Ruíz Guzmán, elemento de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México (ABM).