El paso a paso para promocionar mi negocio en Facebook y otras redes sociales

Para entender cómo promocionar un negocio en Facebook o en otras redes sociales debes estar consiente que la información o publicidad que se muestra en las redes sociales como Facebook, además de otras plataformas digitales, trasciende en la decisión de los consumidores con la finalidad de adquirir ciertos bienes, productos o servicios que se les muestran, es decir, que se influye en su decisión de consumo gracias a las redes sociales.

En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor considera como publicidad a toda aquella información de bienes, productos o servicios que sea difundida por cualquier medio, esto incluye a las plataformas digitales y a redes sociales como Facebook de Meta.

Al respecto de tu negocio, debes saber que el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que la información o publicidad que publiques, en este caso en redes como Facebook, debe ser clara, veraz, comprobable, además de que deberá estar exenta de otras formas en las que se pueda inducir al error o a una confusión.

¿Cómo promocionar mi negocio en Facebook y otras redes sociales?

Recomendaciones para promocionar mi negocio en Facebook y otras redes sociales

Deberás colocar la información en un lugar visible, además de que deberá estar disponible en todo momento.

No debes colocar la información acompañada de enlaces que dificulten o confundan a la hora de distinguir que se trata de publicidad.

En el caso de que publiques imágenes o videos, deberás incluir que se hace referencia a publicidad, de tal manera que se permita una buena lectura y apreciación durante toda su duración.

Deberás utilizar referencias fáciles de entender. Cuando tu contenido se trate de un patrocinio deberá estar expresamente indicado.

Revisa las páginas web de la marca el producto o el servicio que estás ofertando y en el caso de que sea una marca propia, deberás comprobar que se trata de un producto o servicios seguro y que cumple con las normas. Cuando te sea posible, comparte la fuente para que se pueda verificar la información.

Deberás procurar que tu opinión siempre se limite a tu experiencia personal con el producto, bien o servicio.

🤳#Influencer 📢 Si brindas información o publicas la recomendación de un producto o servicio a través de tus redes sociales. ¡Estás generando publicidad!



🔎Consulta la #GuíaDePublicidad para Influencers y sigue nuestras recomendaciones.



🔗 https://t.co/KJPswTIq5M pic.twitter.com/GohsrDd8QC — Profeco (@Profeco) October 4, 2023

¿Cómo puedo promocionar mi negocio en Facebook?

Primero debes saber que las páginas de Facebook (Meta) para empresas te ayudan a mejorar los aspectos de tu negocio. Las redes sociales y plataformas digitales te pueden ayudar a un mayor alcance de personas además de generar ventas pero esto puede ir más allá porque también te pueden ayudar a mejorar el tiempo de respuesta respecto del servicio de atención al cliente.

Cabe señalar que para que anuncies tu negocio en Facebook o en otras redes sociales, deberás generar un contenido de calidad y de manera constante. Esto debes hacer para utilizar Facebook de una manera eficaz para llegar a más personas respecto de tu negocio:

Pon tu negocio en el mapa

Debes actualizar tu página de Meta (Facebook) o tu perfil de empresa de Instagram o WhatsApp con tu dirección, horario comercial, además de la información de contacto para que los interesados puedan comunicarse y despejar sus dudas.

Anuncio entre clientes locales

Utiliza los anuncios de Meta para conectarte con más personas de tu zona, para ello deberás seleccionar el botón "Promocionar" en la parte superior de la página y elige como objetivo: "Promocionar tu negocio en tu zona".

¿Cómo promocionar mi negocio en Facebook y otras redes sociales?|Meta

Mide tu rendimiento

Consulta el centro de anuncios de Meta directamente desde tu página de “Facebook” con la finalidad de que conozcas el rendimiento de tu campaña. Estas estadísticas te ayudarán a saber cuáles fueron tus imágenes y mensajes que causaron mayor impacto en el público.

Organiza giveaways

Organizar giveaways es una manera sencilla de aumentar la interacción en tu página de Meta mientras generas clientes potenciales, además de que incrementas tu público. Obviamente aquello que decidas regalar debe estar relacionado con tu negocio y las ofertas en el mismo.

Analiza a tu competencia

En el caso de que tu competencia también tenga su página en Facebook de Meta o alguna otra red social, deberás echar un vistazo a en sus sitios para comparar y mejorar tu contenido además de la estructura de tu página para destacarse de entre la competencia.