¿Cómo reportar si no sonó la alerta sísmica en altavoces de CDMX en el temblor de hoy 2 de enero de 2026?

¿No sonó la alerta sísmica en tu colonia en el temblor de hoy 2 de enero de 2026 en México? En Fuerza Informativa Azteca te damos los pasos a seguir para reportar las fallas en los altavoces del C5 de la CDMX.

¿De cuánto fue el sismo hoy en México?

El temblor que se registró la mañana de este viernes tuvo una magnitud de 6.5, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico tuvo epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, en Guerrero, a las 7:58 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo reportar fallas en los altavoces de la alerta sísmica en CDMX?

Para reportar alguna falla en los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, los habitantes pueden hacerlo de tres formas: telefónica al *0311 o al 911; en redes sociales etiquetando al @C5_CDMX y @locatel_mx y en la página de atención ciudadana del gobierno capitalino, la cual puede ser consultada aquí .

Los tres tipos de fallas que puedes reportar son:

No se reproduce el mensaje en el altavoz.

El volumen del mensaje es bajo.

El mensaje no se escucha claramente.

Independientemente de la vía por la que solicites atención, debes tener en cuenta que al contactar a las autoridades tendrás que proporcionar el ID del poste y su ubicación, es decir, calle, esquina más cercana y la colonia.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

La Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que la alerta sísmica permite iniciar oportunamente los procedimientos y acciones de prevención segundos antes del arribo de las ondas sísmicas que pueden ocasionar daños.

Esta advertencia funciona a través del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el cual tiene sensores sísmicos que calculan parámetros utilizados para el pronóstico de un sismo fuerte. Segundos después estos datos se envían por radio a sistemas de cómputo ubicados en la ciudad que será alertada.

"La información de los sensores sísmicos próximos al lugar del sismo, permite la emisión automática de avisos de alerta vía onda de radio que anticipan los efectos de un sismo fuerte, porque las ondas de radio son más rápidas que las ondas sísmicas. La alerta sísmica se activa automáticamente cuando las estaciones instaladas en la costa de Guerrero detectan el inicio de un sismo de gran magnitud y envían la señal", añadió.

¿Se puede pedir la instalación de altavoces de alerta sísmica en CDMX?

Muchas personas se preguntan cómo reportar un altavoz que no sonó durante un simulacro o sismo, pero pocos saben que en la Ciudad de México también pueden solicitar la reposición o instalación de estos dispositivos para que suene la alerta sísmica lo más cerca del sitio en el que vives.

Para ello es necesario que te comuniques a Locatel y emitas un reporte en el que entregues el nombre de la calle y avenidas que rodean la dirección, código postal, nombre, correo electrónico y un número de teléfono. Posteriormente, el reporte será canalizado y se emitirá un folio con el que podrás dar seguimiento a la solicitud.

Al final, es decisión de las autoridades capitalinas decidir si se establecerá o no un altavoz en el que sonará la alerta sísmica durante el próximo sismo.