¿Cómo reportar si no sonó la alerta sísmica en altavoces de CDMX en el temblor de hoy 2 de enero de 2026?

Conecta
Un sismo sacudió la CDMX esta mañana a las 7:58 horas, originándose en Guerrero. Se activó protocolos de Protección Civil.
Consulta nuestro minuto a minuto sobre afectaciones en las calles por marchas CDMX, así como alternativas viales para que no llegues tarde a tus actividades.
Un señor de 60 años de edad perdió la vida en el momento en que se encontraba evacuando su casa en la alcaldía Benito Juárez por el sismo en CDMX hoy.
Una fuerte explosión por gas en la colonia Tacuba dejó vidrios rotos y mascotas con quemaduras. Mientras tanto, en Iztapalapa, un tráiler no aguantó 20 toneladas de aceite y se partió a la mitad en plena Zaragoza.
Estos son todos los daños que se han reportado en la CDMX, luego del fuerte sismo que se sintió en la capital durante la mañana de este viernes 2 de enero.
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy viernes 2 de enero. Te informamos sobre la marcha de trenes en el primer día hábil del año, retrasos en Línea B y el estado de la red tras el sismo.
México despidió 2025 con cifras de homicidios que estremecen. La violencia se mantuvo hasta el último día del año y varios estados repitieron como focos rojos.
Policías de la CDMX detuvieron a tres personas con droga en la alcaldía Venustiano Carranza; resultaron ser miembros de una banda que roba divisas en el AICM.
Checa aquí el minuto a minuto de las afectaciones por marchas CDMX hoy 1 de enero 2026; alternativas viales y todo para que no llegues tarde a tus actividades.
Amanecer trágico en CDMX. Este 1 de enero, un incendio en la colonia El Triunfo cobró la vida de una mujer. En otro punto de Iztapalapa, el fuego consumió 27 vehículos.
Urge ayuda para localizarlos. La Fiscalía CDMX activó la Alerta Amber por Mauricio Domingo y Christopher Uriel, de 15 y 17 años, desaparecidos en la colonia Campestre Palo Alto.
¡Feliz 2026! Consulta el horario especial del Metro CDMX para este jueves 1 de enero. Te informamos sobre la apertura tardía, el programa “Tu Bici Viaja en Metro” y el avance de trenes en este día de asueto.