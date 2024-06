¿Recibo de luz caro? ¿Cómo saber si te están robando la luz con los famosos “diablitos”?

Si últimamente has notado que tu recibo de luz está llegando más caro de lo normal y no has cambiado tus hábitos de consumo de energía eléctrica en tu hogar, puede que algún vecino se esté colgando de tu instalación con los famosos “diablitos”. Por eso, a continuación te decimos cómo saber si te están robando la luz para que dejes de pagar tanto.

Hay que tener en cuenta que los “diablitos” son conexiones eléctricas ilegales que alteran la lectura del consumo de electricidad en los medidores y que la CFE considera como algo ilícito y riesgoso para los hogares. Estas técnicas, que tienen el objetivo de robar la energía eléctrica, causan que otras personas tengan que pagar por ese consumo, por lo que es importante detectar si estamos en esta situación.

#NoALosDiablitos | Los llamados “diablitos” ponen en riesgo tu vida, la de tu familia y tu patrimonio.

¡No te cuelgues!💡 pic.twitter.com/YoMpw9q76u — CFEmx (@CFEmx) April 24, 2021

¿Cómo detectar un diablito en mi instalación eléctrica?

Hay diferentes formas para saber si alguien se está colgando de nuestra luz. Respecto a esto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió algunos puntos que debemos tener en cuenta para verificar si nuestro servicio eléctrico está intervenido con un “diablito”.

Hay que verificar que:



El medidor no tenga modificaciones como cables alrededor o haya sido abierto.

No existan variaciones de voltaje inexplicables en los electrodomésticos.

Los focos o lámparas del domicilio no parpadeen.

Se generen apagones constantes únicamente en nuestro domicilio.

Otra forma de saber si alguien nos está robando energía eléctrica es desconectar todos los electrodomésticos o dispositivos eléctricos que consuman luz y revisar el registro de nuestro medidor para saber si se está generando algún consumo de energía que no coincida.

En caso de que después de desconectar todo en nuestro hogar el medidor registre variaciones de consumo eléctrico importantes, lo más probable es que seas víctima de un “diablito”, por lo que deberás reportarlo a la CFE para que puedan apoyarte y den solución a este problema.

¿Cómo reportar un “diablito” ante la CFE?

Para denunciar el robo de luz de tu instalación eléctrica ante la CFE puedes llamar al 071 y solicitar la extensión de “Fraudes en el servicio”, en la cual el personal de atención a cliente recibirá tu queja y dará seguimiento para que personal de la Comisión acuda a tu hogar y revise tu instalación.

También es posible denunciar directamente en las oficinas más cercanas a tu domicilio, o bien, a través de la aplicación de teléfono móvil “CFE Contigo”.