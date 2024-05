¿CFE te puede mandar a Buró de Crédito? Esto podría pasarte si no pagas la luz

En México, uno de los servicios que los hogares deja en último lugar es el pago de electricidad, pero, ¿sabías que no cubrir la deuda de tu recibo de luz a tiempo puede traer consecuencias que van más allá de quedarte sin servicio? A continuación te explicamos la razón por la que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede llevar a los morosos a buro de crédito.

¿Qué pasa con las deudas de CFE?

¡No entres a buro de crédito! Si te retrasaste en los pagos de tu servicio de luz, aún tienes la oportunidad de limpiar tu historial crediticio, porque la CFE ofrece la opción de gestionar un convenio de pago que puede extenderse hasta un año. Esta opción se encuentra disponible tanto para personas físicas como para empresas. Los pasos para solicitar este trámite son los siguientes:



Contar con una identificación oficial con fotografía.

Presentar recibos anteriores que demuestren un historial de pagos puntuales.

Redactar una carta de petición de convenio para saldar la deuda pendiente.

Acudir a una de las sucursales de la CFE durante los horarios de atención al cliente.

En caso de llegar a un acuerdo, la CFE podrá penalizar a los usuarios con un cargo por reconexión, además del adeudo. Esta tarifa varía según la región y el tipo de contrato.

¿Por qué CFE puede mandarte a buro de crédito si no pagas la electricidad?

En primera instancia, la CFE tiene la atribución de suspender el suministro eléctrico después de 30 días naturales de la falta de pago. En caso de que los usuarios continúen con el incumplimiento de su deuda, una vez transcurridos los 90 días naturales, la empresa de la energía eléctrica puede reportar el incumplimiento ante el buró de crédito.

¿La razón? La CFE es una empresa que no solo provee un servicio básico, sino que también actúa como una institución financiera al facturar y cobrar el consumo de energía eléctrica. Al no pagar tu recibo de luz, como usuario incumples con una obligación de pago, lo que se considera un crédito no pagado.