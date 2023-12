Alfredo Adame confiesa que padece una enfermedad mental, ¿qué es el TOC?

Los últimos meses no han sido una buena temporada para Alfredo Adame, quien ahora es relacionado con frecuentes disputas y controversias públicas. Pese a que el actor se negaba a someterse a terapia al rechazar tener problemas de ira, recientemente confesó que sí consultó a una profesional de la salud que reveló que, efectivamente, padece una enfermedad mental, ¿de qué se trata?

Alfredo Adame dijo que se dio cita con una profesional de salud, amiga de su familia, quien le diagnosticó Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), una alteración que se caracteriza por pensamientos impulsivos involuntarios, entre otros síntomas.

¿Cómo ha afectado el TOC a Alfredo Adame?

En palabras de Alfredo Adame, padecer Trastorno Obsesivo Compulsivo, mejor conocido como TOC, lo ha llevado a experimentar una angustia exagerada frente a las adversidades: “cuando tengo un problema, me pasó la película 24 horas, se me quema el cerebro de estarle dando vueltas y vueltas”.

El reconocido actor añadió que tras ser diagnosticado ya se encuentra en tratamiento, lo que lo ha llevado a mejorar considerablemente su calidad de vida y recuperar su tranquilidad: “Duermo de maravilla, soy un hombre feliz y ya no me paso la película 200 veces al día”, destacó.

Al ser cuestionado respecto a las críticas que ha recibido por sus constantes disputas y controversias públicas, Adame, acentuó que nada tiene que ver con su enfermedad mental, al contrario, únicamente es víctima de su propio éxito: “Mi psiquiatra es una de las más prestigiosas. Después de seis semanas de estar yendo con ella me dijo ‘tu problema es que eres víctima de tu propio éxito. Todo el asunto es que la gente te critica. Tú no tienes nada (me dijo). Lo único que yo tengo es un TOC”, puntualizó.

Además, añadió que el único motivo por el que se ha involucrado en peleas callejeras es porque las personas buscan agredirlo y aprovecharse de la situación, hecho que nunca permitirá.

¿Cuáles son los síntomas del TOC, enfermedad que padece Alfredo Adame?

De acuerdo con el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de medicina de la UNAM, tal y como su nombre lo indica, el TOC es una alteración que se caracteriza por tener un comportamiento obsesivo o compulsivo, que se manifiesta en su mayoría por pensamientos repetitivos.

Frecuentemente, las personas que padecen esta enfermedad suelen tener obsesiones, compulsiones o ambas cosas que incluyen pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten y provocan ansiedad, siendo las más comunes:



Miedo a los gérmenes o a contaminación.

Ansiedad de olvidar, perder o extraviar algo.

Sentir temor de perder el control sobre su propio comportamiento, así como pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo.

El TOC puede manifestarse de forma diferente en cada persona, por lo que de percibir pensamiento o comportamientos repetitivos se recomienda acudir con un especialista de la salud mental para recibir un diagnóstico oportuno.