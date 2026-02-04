La administración de la Ciudad de México ha emitido una actualización detallada sobre la gestión y clasificación de los productos de higiene y cuidado personal .

Esta nueva estrategia busca que los habitantes identifiquen con precisión el destino final de cada objeto utilizado en el baño o en las rutinas de belleza, estableciendo rutas claras para su disposición final y posterior procesamiento según su naturaleza.

La Ciudad de México implementa un nuevo sistema de gestión de residuos sanitarios y estéticos

Dentro del segmento dedicado a la salud femenina, se ha puesto especial énfasis en los artículos de gestión del ciclo mensual. Este grupo comprende desde las alternativas de un solo uso, como los absorbentes desechables y tampones, incluyendo sus mecanismos de aplicación fabricados en polímeros o celulosa, hasta las opciones reutilizables como las copas de silicona y los paños textiles. Todos estos elementos deben ser integrados en los flujos de recolección específicos para asegurar un manejo sanitario adecuado.

En cuanto a las herramientas destinadas a la estética y el mantenimiento de la apariencia, la normativa abarca una amplia variedad de accesorios. Los utensilios para la aplicación de cosméticos, las gasas de limpieza facial y las fibras de algodón se suman a la lista de componentes que requieren atención.

Se enfatiza la correcta clasificación y limpieza de productos para asegurar su disposición adecuada

Asimismo, se subraya la importancia de entregar los recipientes que contenían fragancias, lociones capilares o sustancias humectantes totalmente libres de residuos químicos. La limpieza previa de estos contenedores es un paso fundamental para cumplir con los estándares de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.

Por otro lado, el ámbito del mantenimiento corporal general incluye objetos de uso común cuya disposición suele generar dudas. Entre estos se encuentran los instrumentos de afeitado con hojas metálicas, los restos de ceras para depilación y los palillos con puntas de fibra. Un punto relevante es el tratamiento de las celulosas, como el papel de baño y los lienzos desechables, los cuales tienen una ruta de salida definida en el calendario semanal. Los envases metálicos o plásticos que resguardaban desodorantes o soluciones depilatorias deben ser entregados vacíos en su totalidad para facilitar su clasificación.

Un calendario de recolección optimiza la logística urbana y fomenta la responsabilidad ambiental

Para que este esquema sea efectivo, las autoridades han diseñado un cronograma de recolección que divide la semana en turnos específicos. Los materiales catalogados como reciclables y aquellos que no poseen potencial de aprovechamiento serán recolectados durante cuatro jornadas semanales: los días de inicio, mitad y fin de la semana laboral, así como la jornada dominical.

En contraste, los desechos de origen biológico u orgánicos cuentan con un espacio exclusivo reservado para los martes, jueves y sábados. Este ordenamiento busca optimizar la logística urbana y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental desde el hogar, garantizando que cada residuo llegue al sitio que le corresponde para su tratamiento final.

Categorías de productos a clasificar

Higiene Menstrual

Toallas sanitarias desechables

Toallas sanitarias de tela

Pantiprotectores

Copas menstruales de silicona

Tampones y sus aplicadores de cartón o plástico

Cuidado Personal

Brochas de maquillaje

Toallitas desmaquillantes

Algodón desmaquillante

Envases de maquillaje limpios

Botellas de perfumes

Botellas de acondicionador, champú, crema para peinar limpias

Cuidado Corporal

Rastrillos desechables

Cera depilatoria usada

Hisopos

Papel higiénico, pañuelos

Envases de crema depilatoria limpios

Envases de desodorantes de metal y plástico completamente vacíos

Calendario de Recolección