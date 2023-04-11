¿Cómo ser capturista PREP en elecciones 2023 de Edomex?

Las elecciones 2023, próximas a llevarse a cabo el domingo 4 de junio en Edomex y Coahuila, se encuentran a la vuelta de la esquina. Uno de los sistemas cruciales es el PREP, por lo que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) lanzó una convocatoria para que los ciudadanos participen como capturista PREP.

¿Qué es el PREP en las elecciones 2023?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el PREP es un sistema que provee los resultados de las elecciones 2023, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

Es importante destacar que el PREP no cuenta los votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Los resultados del PREP son preliminares y tienen un carácter informativo, por lo que no son definitivos ni tienen efectos jurídicos.

¡El IEEM te invita a participar como Capturista PREP 👩🏻‍💻 en la #ElecciónDeGubernatura2023 🗳!



Consulta la Convocatoria y regístrate 👨🏻‍💻 en: https://t.co/EdkqzKpu9c pic.twitter.com/CAfmhJhOrR — IEEM (@IEEM_MX) April 11, 2023

¿Cómo ser capturista PREP en las elecciones 2023 en Edomex?

Los requisitos para ser capturista PREP en las elecciones 2023 en Edomex son:



Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

Acreditar estudios mínimos de nivel medio superior con certificado total de estudios.

No haber sido registrado o registrada como candidata ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular.

No desempeñar ningún cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político.

No ser parte de algún consejero electoral.

Disponer del tiempo completo y aceptar el cargo como personal eventual.

Contar con el formato de Carta declaratoria bajo protesta con firma.

Capturista PREP|Twitter @INEedomex

El IEEM comparte cuáles son las etapas y las fechas para poder participar como capturista PREP:



El registro comenzó desde el pasado 28 de marzo al 14 de abril a las 16:00 horas.

Publicación de folios con derecho a examen el 17 de abril a las 17:00 horas.

Simulacro de examen el 20 de abril.

Examen el 21 de abril a las 11:00 horas.

Publicación de folios de personas designadas el 22 de abril.

Plazo de contratación del 24 de abril al 7 de junio.

Las elecciones 2023 en Edomex serán para elegir la próxima gubernatura, donde se enfrentarán Alejandra del Moral, por parte de la alianza Va Por el Estado de México, y Delfina Gómez, candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México.