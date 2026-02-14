Logo Inklusion Sitio accesible
Avance LENTO en Línea 3; toma tus precauciones

Consulta el avance o retraso del Metro CDMX para este sábado 14 de febrero 2026, Día del Amor y la Amistad. Checa nuestras actualizaciones en tiempo real.

Escrito por: Ollinka Méndez

Este 14 de febrero día del amor y la amistad llega temprano a esa cita y consulta nuestro minuto a minuto del avance, retrasos o cierre de estaciones de las 12 en líneas del Metro CDMX.

OTRA VEZ la Línea 3 con retrasos y avance MUY LENTO hoy 14 de febrero Día del Amor y la Amistad

Línea 3 con avance lento

Espera de varios minutos entre estación y estación, es lo que mencionan usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX.

Línea B con marcha lenta

Usuarios reportan esperas de varios minutos para abordar en la Línea B.

Aglomeraciones en la línea A

Usuarios del Metro, CDMX, reportan alta, afluencia y aglomeraciones en la línea por su parte del sistema de transporte público, informó que es debido al retiro de un tren

Avance LENTO en Línea 3

Usuarios reportan que desde la apertura del Metro CDMX, hasta este momento Las esperas para avanzar en estaciones de la Línea 3 son de varios minutos.

