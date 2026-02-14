Avance LENTO en Línea 3; toma tus precauciones
Consulta el avance o retraso del Metro CDMX para este sábado 14 de febrero 2026, Día del Amor y la Amistad. Checa nuestras actualizaciones en tiempo real.
Este 14 de febrero día del amor y la amistad llega temprano a esa cita y consulta nuestro minuto a minuto del avance, retrasos o cierre de estaciones de las 12 en líneas del Metro CDMX.
OTRA VEZ la Línea 3 con retrasos y avance MUY LENTO hoy 14 de febrero Día del Amor y la Amistad
Línea 3 con avance lento
Espera de varios minutos entre estación y estación, es lo que mencionan usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX.
Es una vergüenza que en la línea 3 estemos de 5 a 8 minutos por estación.— Rodrigo (@thefearlesstury) February 14, 2026
Línea B con marcha lenta
Usuarios reportan esperas de varios minutos para abordar en la Línea B.
Camara con la linea b— MARCO (@MARCO1951919927) February 14, 2026
Por que se ponen a hacer base no hay mucha gente y aun asi dan un servicio de mierda
Aglomeraciones en la línea A
Usuarios del Metro, CDMX, reportan alta, afluencia y aglomeraciones en la línea por su parte del sistema de transporte público, informó que es debido al retiro de un tren
Avance LENTO en Línea 3
Usuarios reportan que desde la apertura del Metro CDMX, hasta este momento Las esperas para avanzar en estaciones de la Línea 3 son de varios minutos.
Y como es su bendita costumbre retrasando el servicio... L3, estación la raza dirrección universidad y el pinche metro detenido, no mamen! pic.twitter.com/SikSM59ITj— Ædrián (@morg4n07) February 14, 2026