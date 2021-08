Con injertos de piel, cirujanos evitan amputar la pierna de un hombre que sufrió quemadura

Ciudad de México. “Al soldar, me cayó una chispa en el pie, y se me prendió el calcetín y el pantalón, yo no sentía que magnitud era, sino hasta que me eche agua” es parte del relato de Gustavo , un hombre de 66 años que sufrió quemaduras de tercer grado por las que estuvo a punto de perder la pierna.

Sin embargo, tras la labor de cirujanos plásticos y reconstructivos de la Unidad de Quemados del Seguro Social (IMSS) en Magdalena de las Salinas, fue que Gustavo superó el pronóstico que sugería cortar su pierna por arriba de la rodilla.

¿Cómo ocurrió la quemadura?

En febrero de 2021, el señor Gustavo, sufrió una quemadura en el pie derecho por una chispa de soldadura. Los especialistas revelaron que la quemadura fue tan grave que afectó epidermis, dermis e incluso tejido graso.

Gustavo fue trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” y ahí, un equipo de especialistas logró conservar su pierna.

La doctora Claudia Berenice Hernández, explicó que el procedimiento que se le realizó a Gustavo, consistió en retirar la piel quemada por capas para salvar la mayor parte del tejido. Posteriormente, la toma y aplicación de injerto cutáneo de los muslos de ambas piernas, que en su momento fue integrado en su totalidad al tendón de Aquiles.

El tratamiento concluyó con apósitos de plata, de esta manera se logró la recuperación total de la piel, con buenas características de elasticidad y flexibilidad, reveló la especialista.

Don Gustavo es jubilado, trabajó 40 años en una fábrica productora de lámparas y a pesar de ser un paciente con diabetes, es disciplinado en su tratamiento, sigue las dietas, toma medicamentos y es responsable de su salud.

Te puede interesar: INAH: México recupera del extranjero piezas arqueológicas y coloniales

Don Gustavo, salió del hospital a finales de marzo y ya se encuentra en buenas condiciones para continuar su vida.