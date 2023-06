¡Cayó el pago! La Selección Mexicana de natación artística ya recibe las becas de la Conade

¡Hay pagos! La Selección Mexicana de natación artística comenzó a recibir los pagos de las becas emitidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), así lo dio a conocer el abogado del equipo, Luis Jiménez, este martes 20 de junio.

En el dictamen se le pidió al organismo dirigido por Ana Gabriela Guevara un plazo de tres días para compensar las becas que previamente no se depositaron y abarcan hasta los 22 mil 500 pesos.

¿Qué monto recibió la Selección Mexicana de natación artística por parte de la Conade?

El monto de las becas no depositadas para el equipo de natación artística asciende a un millón 140 mil pesos; sin embargo, para esta ocasión únicamente recibieron el pago de junio, los pendientes del retroactivo se darán hasta tener una resolución definitiva.

“Con mucho gusto les informo que el día de hoy les han empezado a reintegrar a las atletas y entrenadoras de la selección de nado artístico el pago de sus becas”, declaró el abogado.

Agregó que la lucha no termina ahí, pues aún buscan que todos los apoyos y beneficios que no tuvieron desde enero les sean restituidos y agradeció el seguimiento al caso de la Conade.

¿Cómo surgieron las diferencias entre Ana Gabriela Guevara y el equipo de Nado Sincronizado?

La Selección Mexicana de natación artística se presentó en la Copa del Mundo de Egipto y obtuvieron tres medallas de oro y una de bronce, al poco tiempo la capitana del equipo expresó que no recibieron apoyos por parte de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.

La exatleta olímpica no tardó en responder y llamó deudoras a sus entrenadoras por recibir alrededor de 40 millones de pesos y recriminarle “la falta de apoyo”.

“Son mentirosas porque son 40 millones de pesos invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República, cuando él entregó el apoyo aun con el Covid”, declaró Guevara.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, no se arrepiente de las declaraciones al equipo de nado sincronizado

En la ceremonia de abanderamiento para los atletas mexicanos que representarán a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se le cuestionó a la titular de la Conade si se arrepentía de los comentarios hechos contra el equipo de natación artística, a lo que respondió que en ningún momento tuvo la intención de ofenderlas.

“Yo no las mandé a vender (...) no me arrepiento de lo que dije (...) no me avergüenza decirlo. Y vuelvo a insistir, aquí el factor es el chantaje y la mentira”, respondió Ana Gabriela Guevara, pues consideró que la situación se salió de contexto.

"No nos han notificado nada"



Ana Gabriela Guevara responde sobre los pagos que tendría que devolver a la Selección Nacional de nado sincronizado#AztecaDeportes #CONADE #AnaGabrielaGuevara pic.twitter.com/6ASNEZAocf — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 15, 2023

Ana Guevara reiteró -en ese momento- que la Conade está comprometida con los deportistas y resaltó a las disciplinas de Tiro con arco, Pentatlón moderno y Atletismo.