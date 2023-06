La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, se presentó en la ceremonia de abanderamiento para los atletas que representarán a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a partir del viernes 23 de junio; sin embargo, al término del evento fue cuestionada sobre el equipo de Nado Sincronizado.

“Yo no las mandé a vender (...) no me arrepiento de lo que dije”, respondió la titular de la Conade cuando le preguntaron si mostraba arrepentimiento luego que las deportistas mexicanas anunciaran que por la falta de apoyos recurrieron a vender trajes de baño.

Ana Gabriela Guevara de la Conade asegura que no buscó ofender a las deportistas mexicanas

Gabriela Guevara agregó que todos los deportistas tienen la libertad de actuar y por esta razón reiteró que las acusaciones se tornaron en un “tenor de ofensa”; sin embargo, no era su intención, ni tampoco que sonará de una manera despectiva, aunque acusó que existe chantaje y mentira en el tema de las nadadoras.

“Yo también lo hice y no me arrepiento, no me avergüenza decirlo. Y vuelvo a insistir, aquí el factor es el chantaje y la mentira”, agregó este jueves a los medios de comunicación.

"No nos han notificado nada"



Ana Gabriela Guevara responde sobre los pagos que tendría que devolver a la Selección Nacional de nado sincronizado#AztecaDeportes #CONADE #AnaGabrielaGuevara pic.twitter.com/6ASNEZAocf — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 15, 2023

¿El equipo de Nado Sincronizado recibió estímulos? Esto dijo la titular de la Conade

En Palacio Nacional, Ana Gabriela Guevara, amplió sus declaraciones sobre el equipo de Nado Sincronizado citó al mandatario mexicano al declarar que la disciplina en cuestión ha recibido 12 millones de estímulos, por lo que es muy “subjetivo” la opinión que se ha creado sobre su mandato.

“Sólo la disciplina en controversia ha recibido 12 millones de estímulos, todo el equipo. Es muy subjetivo y no es correcta la forma en la que se dieron las cosas”, aseveró.

La ex atleta olímpica reiteró que la Conade está comprometida con los deportistas, incluso con algunas disciplinas que tienen diferencias con la forma en que administra, por lo que descartó ser una “inquisidora”, como la han señalado; entre las disciplinas que han apoyado están:



Tiro con arco

Pentatlón moderno

Atletismo

Tras nombrar los deportes que han obtenido apoyos puntualizó que, si realmente no existiera apoyo, el equipo estaría colapsado.

“Si nosotros estuviéramos en un plan de cerrazón estaría colapsado este equipo, entonces es en verdad en vano tratar de estarles explicando y explicando porque no vende darme la razón, mediáticamente no vende darme la razón (...) Los resultados hablan, que los atletas con sus resultados hablen

¿Por qué se originaron las declaraciones entre Ana Gabriela Guevara y el equipo de Nado Sincronizado?

La polémica entre el equipo deportivo y la titular de la Conade surgió cuando se presentaron en la Copa del Mundo de Egipto y ganaron tres medallas de oro y una de bronce; la capitana indicó que no recibieron apoyos por parte de Ana Gabriela Guevara.

La titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, no tardó en responder y dijo que ellas y sus entrenadoras son deudoras, pues recibieron 40 millones de pesos.