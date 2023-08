¡Es oficial! Conade extingue a la Federación Mexicana de Natación

Un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) determinó la revocación del registro de la Federación Mexicana de Natación por no estar afiliada a la Federación Internacional de Natación.

De acuerdo con la carta que circula en redes sociales, la decisión se le notificó al Comité Olímpico Mexicano que encabeza María José Alcalá Izguerra, le hicieron saber que la Federación incumple con la ley general de la cultura física y el deporte procederán a desaparecerla.

“Se le impuso a la Federación Mexicana de Natación A. C., la sanción consistente en la revocación del Registro Único del Deporte (RUD) a que se refiere el artículo 54 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 30 de su reglamento y, en consecuencia, es procedente su extinción”, detalla el documento.

¿Qué pasó con la Federación Mexicana de Natación?

En septiembre del 2021, Kiril Todorov, quien era presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) fue vinculado a proceso por irregularidades, desde ese momento, la World Aquatics designó un Comité Estabilizador que se encargó de administrar a dicho organismo deportivo.

Esto generó un conflicto entre World Aquatics y la Conade, pues este último siguió reconociendo a Todorov como presidente hasta que no se le declarara culpable; los conflictos no se quedaron ahí, en enero de 2023 los nadadores se quedaron sin sus becas tras no apoyar al expresidente vinculado a proceso; sin embargo, al poco tiempo un juez falló a favor de los deportistas y les devolvieron los beneficios al ser de alto rendimiento.

¿Qué pasará con los deportistas que integran la Federación Mexicana de Natación?

Se estima que al interior de la Conade se lleve a cabo una votación para elegir al presidente que conformará el nuevo organismo, este regulará múltiples disciplinas como:



Natación

Saltos

Waterpolo

Natación en aguas abiertas

Natación artística

Por ahora, se espera que los y las atletas reciban un apoyo económico por parte de World Aquatics (WA) hasta que la institución comience a regularse.